Rosie Huntington-Whiteley (34 de ani) este însărcinată cu al doilea copil. Modelul și logodnicul ei, actorul Jason Statham (54 de ani), mai au împreună un fiu, Jack Oscar Statham, în vârstă de 4 ani. Cuplul este împreună din anul 2010 și s-a logodit în ianuarie 2016.

Rosie Huntington-Whiteley, însărcinată cu al doilea copil

Modelul a făcut anunțul celei de-a doua sarcini pe 19 august 2021, publicând mai multe fotografii pe Instagram. În ultima imagine, Rosie poartă o rochie albă mulată, care-i evidențiază burtica. În descrierea fotografiilor, supermodelul a scris: „Taaa daahhh !! 👼🏻👼🏻👼🏻 #runda2”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Rosie și Jason formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood, rareori vorbind despre relația sau despre familia lor în interviuri. Cu toate acestea, în aprilie 2020, în mediul online, modelul a oferit câteva detalii despre fiul ei, dar și despre dorința sa de a-și mări familia.

„În acest moment, suntem suficient de norocoși încât să ne bucurăm de mult timp petrecut în familie”, mărturisea Rosie pe Instagram. Modelul a mai dezvăluit că este „foarte mândră că Jack are un accent englezesc adecvat și că nu are aceeași voce puternică și expansivă a lui Jason”.

Până acum, Rosie și Jason nu au publicat fotografii cu chipul fiului lor, însă modelul a dezvăluit că micuțul „seamănă foarte mult cu ea în copilărie, dar are culoarea ochilor lui Jason”. Tot atunci, întrebată dacă își mai dorește copii, Rosie a spus că „i-ar plăcea foarte mult”.

Citește și:

Alyssa Milano, implicată într-un accident rutier. Unchiul actriței se afla la volan

David Schwimmer, prima declarație după ce s-a speculat că ar forma un cuplu cu Jennifer Aniston

Actorii Lily-Rose Depp și Austin Butler, surprinși sărutându-se pe străzile din Londra

De asemenea, Rosie a vorbit despre diferența de vârstă dintre ea și actor, care este de nu mai puțin de 20 de ani. „Vârsta este doar un număr”, a explicat. În decembrie 2019, Rosie a vorbit despre comentariile negative din presă din timpul, dar și de după sarcina ei.

„Am fost rănită de unele dintre comentariile pe care oamenii le-au avut la adresa mea și de felul în care se vorbea despre cum ar trebui să arate femeile”, a spus Rosie în podcastul Pretty Big Deal, găzduit de Ashley Graham (33 de ani).

„A fost șocant să văd pe cineva scriind: «Un alt trup ruinat după copil». Am fost revoltată. Sigur, nu am revenit la silueta dinaintea sarcinii. Au trecut 7 luni, dar totuși… Am fost tăcută pentru câteva zile, dar îți revii. Te face mai puternic”, a continuat modelul.

„În realitate, ce mă deranja era că ne aflam într-un punct în care femeile încă se simțeau presate să revină imediat la silueta dinaintea unui copil”, a mai spus. Modelul a mărturisit că s-a îngrășat în jur de 25 de kilograme în timpul sarcinii.

După ce a născut, Rosie s-a întors la sală, dar, având „un anumit tip de siluetă”, a găsit procesul destul de dificil. „Nu le pot spune oamenilor cum să se simtă în propriul corp. Fiecare are o altă experiență”, a încheiat modelul.

Foto: Instagram