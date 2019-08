Rona Hartner, mesaj tulburător: „Nu am chef să mi se plângă de milă”

Rona Hartner, în vârtă de 46 de ani, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook în care le transmite fanilor, cu alte cuvinte, că este curajoasă și luptătoare și nu se dă bătută: „Nu am chef să fiu bolnavă , nu am chef să fiu victimă, nu am chef să mi se plângă de milă . Victoria este a lui Dumnezeu, dar eu profit de această victorie în fiecare zi! Aleluia! Vreau să fiu cu chef de viață. Hopa atitudine!” -a scris Rona Hartner pe Facebook.

Rona Hartner a fost operată în luna februarie, în România, după ce a ajuns de urgență la spital acuzând dureri puternice. Atunci i-a fost îndepărtată o tumoare de natură cancerigenă de la colon, iar în luna aprilie a trecut, din nou, printr-o nouă intervenție chirurgicală.

Sursă foto: Arhivă Ringier

