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Mirela Vaida, dezvăluiri spumoase despre soacra ei: „Soacră-mea a plâns o lună înainte de nuntă și de atunci plânge în fiecare zi, de 22 de ani, de mila băiatului ei”

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Mirela Vaida a stârnit hohote de râs la Asia Express, vorbind despre relația cu soacra ei. Confesiunea a venit în timpul unui ritual tradițional de nuntă în China.

Mirela Vaida, dezvăluiri spumoase despre soacra ei

Într-o ediție recentă de Asia Express 2026, Mirela Vaida a vorbit cu sinceritate despre relația cu soacra sa, stârnind hohote de râs printre colegii de competiție.

În cadrul unei probe inedite, Mirela și colega sa, Oana Tomoiagă, au fost provocate să participe la un ritual de nuntă tradițional, alături de o mireasă locală. Cele două au trebuit să găsească și alte patru femei, cunoscute drept „surorile care plâng”, pentru a îndeplini cerințele sarcinii. În timp ce încercau să găsească ajutoare, Mirela și-a amintit cu umor de propriile experiențe din familie.

„La mine soacră-mea a plâns o lună înainte de nuntă și de atunci plânge în fiecare zi, de 22 de ani, de mila băiatului ei. (…) Eu plâng de draci când o aud la telefon că îl sună pe puiul mamii, adică pe soțul meu, care are aproape 50 de ani, și de atunci oricum plânge încontinuu de mila lui. Tradiția lui e la fel, doar că un pic invers: plânge soacra-mea, dar e pe stilul: Decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa. Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiu-su pe mine. Tot neamul lui, încă patru generații”, a mărturisit Mirela Vaida, conform Spynews.

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Declarațiile sale spumoase au stârnit râsul colegelor, care nu s-au putut abține să nu se amuze.

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Cadoul special pe care Mirela Vaida la primit de la soțul ei înainte de plecarea la Asia Express

Dezvăluirile personale ale vedetei nu se opresc aici. Într-un alt episod al emisiunii, Mirela a povestit cum soțul său, Alexandru Vaida, i-a dăruit un ceas înainte de plecarea în competiție, un simbol al legăturii lor, rămas la ora României. Deși la un moment dat Mirela a vrut să ofere ceasul unui vânzător, Oana a intervenit, amintindu-i de semnificația specială a darului.

„Am început să licitez ceasul meu de la soț. (…) Nu m-a lăsat să dau ceasul, Oana a zis nu, a zis că este ceasul de la Alex. (…) Mi l-a dat pe ora României și a zis așa: «În fiecare zi când te uiți la ceas, tu vei ști exact ce facem noi»”, a povestit Mirela, adăugând o notă emoționantă momentului.

Foto: Instagram

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