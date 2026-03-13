Mesajul emoționant transmis de o fostă iubită a lui Mugurel Vrabete după moartea sa: „Anii petrecuţi împreună cu el au însemnat enorm pentru viaţa mea!”

Moartea basistului trupei Holograf, Iulian „Mugurel” Vrabete, a declanșat un val de reacții emoționante în lumea artistică și în rândul celor care l-au cunoscut.

Printre multele mesaje care au inundat rețelele sociale, unul a atras atenția prin sinceritatea și intensitatea lui: cel al Aluniței Voiculescu, femeia care i-a fost cândva parteneră de viață și care, în ciuda unei despărțiri dureroase, a ales să vorbească public despre omul și artistul care i-a marcat existența.

„Se va afla, sper, ce om absolut extraordinar a fost!”

În debutul mesajului, Alunița Voiculescu vorbește despre impactul pe care moartea lui Vrabete îl va avea asupra percepției publice, subliniind că artistul merita mult mai multă recunoaștere.

„Singurul aspect pozitiv – dacă se poate vorbi de aspecte pozitive în astfel de situaţii – al veştii că Iulian Vrabete de la Holograf a murit este că în sfârşit se va scrie mult despre el şi se va afla, sper, ce om absolut extraordinar a fost”, scrie ea, subliniind cât de greu îi este să rememoreze acea perioadă.

Alunița rememorează anii petrecuți alături de muzician, o perioadă pe care o descrie ca fiind definitorie pentru viața ei. Deși despărțirea lor a fost marcată de suferință, ea nu ezită să vorbească despre calitățile lui Mugurel Vrabete.

„Anii petrecuţi cândva împreună cu el au însemnat enorm pentru viaţa mea. Şi chiar dacă povestea noastră, de o pasiune rară, s-a sfârşit prost pentru mine, şi chiar dacă nu i-am putut ierta niciodată trădarea sentimentală, nu am cum să contest faptul că era unul dintre cei mai sclipitori oameni pe care i-am cunoscut vreodată.”

În cuvintele ei se simte atât durerea trecutului, cât și admirația profundă pentru omul care i-a marcat tinerețea.

„Va rămâne mereu unul dintre cei mai buni basiști ai noștri”

Fosta parteneră a artistului vorbește și despre talentul său muzical, despre inteligența și cultura lui, dar și despre faptul că, în opinia ei, ar fi meritat o recunoaștere și mai mare.

„Era unul dintre cei mai sclipitori oameni… mai inteligenţi, mai talentaţi, mai educaţi, mai sociabili, mai…, mai… Cred că doar o voce mai bună i-a lipsit, cât să ajungă mai în faţă pe scenă, să fie mai cunoscut decât a fost.”

Ea subliniază și statutul său în lumea muzicală: „Pentru cei din domeniu şi pentru cunoscători, va rămâne mereu unul dintre cei mai buni basişti ai noştri (ba chiar aş îndrăzni să spun cel mai bun), creator muzical şi om de bază în toate formaţiile în care a cântat.”

Citeşte şi: Mugurel Vrabete avea un fiu secret dintr-o relație extraconjugală și a trecut prin trei căsnicii. Viața tumultuoasă a artistului

Citeşte şi: Val de mesaje îndurerate după moartea lui Mugurel Vrabete. Alina Sorescu: „Sunt oameni care pleacă… dar lumina pe care au lăsat-o în urmă nu se stinge niciodată”

Citeşte şi: Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf: „Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face la Sala Palatului”

Amintiri, fotografii și trecerea timpului

Mesajul Aluniței Voiculescu devine și mai emoționant atunci când vorbește despre fotografiile din trecut și despre oamenii – și animalele – care nu mai sunt.

„Mă uit cum mi se umplu albumele de fotografii de oameni care nu mai sunt – şi de animăluţe… şi îmi amintesc, măcar pentru o clipă, că suntem atât, atât de trecători…”

Este un pasaj care a rezonat puternic cu cititorii, mulți dintre ei comentând că mesajul surprinde perfect fragilitatea vieții.

Mesajul se încheie cu un regret profund, exprimat simplu și sincer: „Îmi pare rău, Mugurel, cred că ar fi trebuit să mai îmbogăţeşti lumea cu nişte ani buni de viaţă de-a ta şi să mai oferi multă bucurie în jurul tău. RIP.”

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News