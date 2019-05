Marian Drăgulescu a divorțat de soția sa, Corina

Marian Drăgulescu, în vârstă de 38 de ani, a semnat actele de divorț. Sportivul și soția sa au trecut prin mai multe tensiuni în cuplu în ultima perioadă, însă cei doi au luptat pentru menținerea uniunii. Cu toate acestea, se pare că nu au reușit să evite despărțirea și, într-un final, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Problema divorțului s-a pus încă de la începutul acestui an, când cei doi au ajuns la notar pentru a semna actele divorțului, dar decizia a fost amânată atunci. Marian Drăgulescu a făcut primele declarații despre despărțire la Antena Stars: „Noi ne-am… am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Da, sunt ok!”, – a mărturisit Marian Drăgulescu.

Marian Drăgulescu și Corina Drăgulescu au vrut să divorțeze prima dată în vara anului trecut, însă au urmat o terapie de cuplu atunci: ”El m-a acuzat pe mine că am pitit actele de căsătorie, eu pe el că le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost laterapie de cuplu” – mărturisea în 2018 Corina Drăgulescu, conform Libertatea.

Marian Drăgulescu a mai punctat un mariaj în trecut, cu Larisa, din care au rezultat doi copii, o fetiță și un băiat, rămași în custodia mamei.

Sursă foto: Libertatea