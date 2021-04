Laura Micovschi, prezentatoarea de la Antena Stars, a adus pe lume primul ei copil

Laura Micovschi a născut. Prezentatoarea emisiunii „Star Magazin”, de la Antena Stars, a adus pe lume un băiețel sănătos, ce cântărește 3.720 grame. Vedeta a născut prin cezariană și atât ea, cât și primul copilașul, se simt bine.

Laura era nerăbdătoară să-și țină în brațe primul său copil în ultimele zile s-a declarat foarte emoționată și stresată cu privire la marele eveniment.

„Încă n-am pus nimic în bagaj. Cert e să pun hăinuțe pentru bebe, cu care să-l iau acasă. Nici cu vremea asta nu mă pot decide, dacă o să fie mai cald, mai răcoare. E clar că tăticul că o să-l aștepte cu mașina încălzită. El mă încurajează și îmi spune că o să fie bine. Asta mă stresează cel mai tare, că nu o să poată fi lângă mine, lângă noi. Suntem foarte obișnuiți ca să trecem doar noi doi prin toate și mi-aș fi dorit foarte tare să participe la experiența asta, să asiste la naștere. E și dreptul tatălui să se bucure de momentul ăsta”, a spus Laura Micovschi, în urmă cu câteva zile, la Antena Stars.

Laura Micovschi a avut mari probleme până a reușit să rămână însărcinată, ea suferind de endometrioză, una dintre principalele cauze de inferetilitate feminină.

„Am rămas foarte greu însărcinată pentru că am fost diagnosticată cu endometrioză. Mă sperie gândul că o să nasc în pandemie, aș fi vrut ca soțul meu să fie lângă mine. Pentru primul copil, am încercat trei ani. Endometrioza nu se vindecă niciodată. Eu mi-aș dori trei copii. Nu i-am amenajat încă camera. Am ținut sarcina secretă până la șase luni. Băiețelul va avea două nume, ne-am gândit deja la câteva variante”, declara prezentatoarea, la începutul acestui an, în emisiunea Xtra Night Show.

Laura Micovschi și soțul său, Cosmin Andreica, s-au cunoscut în liceu și sunt căsătoriți de mai bine de șapte ani.

