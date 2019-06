Iulia Albu, sfaturi vestimentare pentru Andreea Marin

Iulia Albu și Andreea Marin s-au întâlnit în culisele unei emisiuni de televiziune, și dacă cele două s-au purtat destul de amabil una cu cealaltă, când vine vorba de stilul vestimentar fosta soție a lui Mihai Albu nu iartă nimic. Una dintre ultimele apariții ale Zânei nu i-a fost deloc pe plac Domniței de Alba și aceasta i-a transmis, nu doar critici, ci și sfaturi vestimentare:

”Ținuta Andreei Marin, despre care am mai discutat, îmi furnizează un material important și anume, cum să NU porți argintiul sau, vreodată, o perucă nepotrivită. Există anumite materiale și croiuri care pot altera vizual silueta purtătoarei, facându-i imensul deserviciu de a-i supradimensiona inutil formele. Reverele specifice vestimentației masculine nu pot fi integrate în orice design, iar cureaua nu trebuie poziționată niciodată la jumătatea distanței dintre bust și talie, ea putând marca, fie o siluetă “empire” (marcajul fiind sub sâni), fie o silueta clasică, cu “sprijin” pe talie. Of, Andreea! Fără a exagera, arăți de parcă te-ai pregăti să dai un casting de asistentă TV. Păcat. BAU!”, – a scris Iulia Albu pe blogul său.

Sursă foto: blog Iulia Albu/Instagram