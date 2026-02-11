Francisca și TJ Miles au publicat primele imagini cu fiica lor. Ce nume au ales pentru bebeluș

Francisca Dulceanu și TJ Miles au publicat primele imagini cu fetița lor, născută pe 9 februarie 2026. Cei doi au dezvăluit și ce nume au ales pentru fetița lor.

Francisca și TJ Miles au publicat primele imagini cu fiica lor

Francisca Dulceanu și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe, Clara Lia, pe 9 februarie 2026. Două zile mai târziu, cuplul a publicat primele imagini cu bebelușul.

„Noi și Clara Lia. Din 09.02.2026 pentru totdeauna!”, a scris perechea pe rețelele sociale.

Prenumele Clara are origini latine, fiind derivat din Clarus, și semnifică „luminoasă”, „clară” sau „strălucitoare”, în timp ce prenumele Lia este considerat varianta latină a numelui biblic Lea, care înseamnă „muncitoare” în ebraică.

Cum a început povestea de iubire dintre Francisca și TJ Miles

Francisca și TJ Miles formează un cuplu de la începutul anului 2023 și s-au căsătorit în toamna anului 2025. Au fost întâi colegi de muncă, apoi prieteni, iar mai apoi iubiți. După aproximativ un an de relație, cuplul s-a logodit în Republica Dominicană, în timpul filmărilor emisiunii Survivor All Stars, de la Pro TV.

Anterior, timp de zece ani, Francisca Dulceanu a format un cuplu cu Bogdan Lățescu, de care a divorțat la începutul anului 2023, după patru ani de căsnicie.

„Eu și Miles am avut perioada aia de tatonare. Aveam problemele cu căsnicia, eu am stat o bună perioadă la o prietenă, vreo lună jumate, nu eram decisă ce să fac. Ajungeam greu la filmări (de TikTok-uri cu TJ Miles – n.red.), programam și nu mai ajungeam… Devenisem aproape neserioasă pentru că nu eram în starea necesară să-mi respect programările. (…) Spuneam, «nu vă supărați pe mine, dar nu sunt în stare azi să filmez, să râd oamenilor pe TikTok».

Cred că aici a intervenit Miles. De fapt, după perioada aia de tatonare, cred că a început să ne surâdă ideea, a început să ne placă. Era clar, chimia aia a existat dintotdeauna, eu am văzut niște calități la el în timpul ăsta, la fel și el a văzut la mine niște calități, ne-am apropiat. Îmi știa problemele, înțelegea situația, înțelegea stările mele, înțelegea că lipsesc, că întârzii. Și s-a oferit să mă ajute. A fost mereu acolo. A făcut lucruri pe care mulți alții nu le-au făcut, deși mi-au fost prieteni ani de zile”, povestea Francisca în aprilie 2023, pentru Cancan.ro.

Foto: Instagram/@franciscaofficial

