Flavia Mihășan s-a operat la nas. Cum arată la 12 zile de la intervenție

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Flavia Mihășan și-a învins teama și s-a operat la nas după zece ani de ezitări. Vedeta a povestit cum deviația de sept îi afecta respirația și cât de mult s-a schimbat viața ei acum.

Flavia Mihășan s-a operat la nas

Flavia Mihășan și-a împlinit un vis amânat timp de zece ani: vedeta s-a operat la nas pentru a rezolva probleme de respirație care îi afectau viața de zi cu zi. După intervenție, a împărtășit cu urmăritorii ei detalii din această experiență, un adevărat pas curajos pentru sănătatea ei.

Respirația deficitară îi provoca oboseală constantă, dar frica de operație a împiedicat-o să acționeze. „În sfârșit am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste zece ani. M-am operat la nas. Chinuiala mea a durat o veșnicie. Aveam o deviație de sept foarte mare și o superbă disfuncție a valvei nazale. Adică, pe românește, mi se lipeau nările când respiram. Pur și simplu simțeam că n-am niciodată suficient de mult aer, iar asta mă obosea teribil”, a declarat Flavia Mihășan, citată de Libertatea.

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Ani la rând, Flavia a mers la controale medicale și a primit același diagnostic. Cu toate acestea, frica de eșec o făcea să anuleze programările. „Ani de zile am tot mers la controale, diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică… dacă n-o să iasă?”, a mărturisit vedeta.

Decizia de a merge mai departe a venit după ce a găsit un medic specialist în care a avut încredere totală. „A stat de vorbă cu mine, mi-a răspuns cu răbdare la toate spaimele mele și mi-a explicat cum o să pot, în sfârșit, să respir la capacitate maximă. Atunci am realizat cât timp am pierdut de pomană doar pentru că mi-a fost frică”, a spus Flavia.

Rezultatele operației

La 12 zile după intervenție, Flavia a făcut un gest emoționant: a filmat momentul în care a îndepărtat plasturii de pe nas. „Momentul adevărului. 12 zile de la intervenție. Practic acum o să-mi văd nasul pentru a doua oară și trebuie să-mi scot plasturii… În timp o să se mai dezumfle și o să coboare și vârful. Nu pot să cred! Deși sunt numai 12 zile de la operație, respir deja mai bine decât am făcut-o vreodată”, a spus vedeta, vizibil încântată.

Foto: Instagram

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