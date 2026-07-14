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Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, a împlinit 28 de ani. Cu ce se ocupă tânăra

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Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, a împlinit 28 de ani pe 14 iulie. Pentru a marca momentul, artista a publicat în mediul online imagini rare și un mesaj emoționant despre legătura lor specială și bucuria de a fi mamă.

Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, a împlinit 28 de ani

Loredana Groza și fiica ei, Elena Boncea (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, sărbătorește astăzi 28 de ani, iar celebra sa mamă a marcat momentul cu un mesaj plin de emoție și fotografii rare.

Loredana a împărtășit pe rețelele sociale atât fotografii recente, cât și din copilăria Elenei, acompaniate de un mesaj care reflectă iubirea necondiționată a unei mame: „Astăzi e ziua ta, Elena. Pentru mine, este cea mai importantă zi din an. 14 iulie este ziua în care am trăit cea mai importantă experiență din viață care m-a schimbat pentru totdeauna și mi-a dat cel mai frumos sens: să fiu mamă. Ești cel mai prețios dar și îmi place să cred că tu m-ai ales. Sunt aici pentru tine, necondiționat, și învăț în fiecare zi să fiu mama ta”.

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Loredana și-a încheiat mesajul aniversar cu un gând plin de iubire: „Îți mulțumesc că exiști. Te iubesc infinit, Elena mea. Happy birthday, my baby”.

Elena Boncea este make-up artist certificat și a lucrat ca asistent personal pentru mai mulți artiști din România înainte de a deveni producătoare la un post de radio din țară. Ocazional, Elena mai și defilează pe podiumuri la diferite prezentări de modă. Cu toate acestea, ea preferă discreția, având conturile de socializare private.

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