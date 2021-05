De ce nu s-a căsătorit Virgil Ianțu până acum

Virgil Ianțu (50 de ani) și Roxana Alexandru (49 de ani) formează un cuplu de peste 15 ani și au împreună o fiică, Yasmina (15 ani), dar până acum cei doi nu și-au legat destinele din punct de vedere legal. Ianțu i-a cerut mâna Roxanei la scurt timp după nașterea fetei, însă nu au ajuns la Starea Civilă nici până în ziua de astăzi.

Cei doi sunt de părere că nu au nevoie de acte pentru a-și demonstra unul față de celălalt iubirea. Prezentatorul de televiziune și logodnica sa și-au dorit să facă o cununie religioasă, dar preotul nu a acceptat să-i cunune dacă nu sunt căsătoriți legal.

„Nu e un subiect tabu. Ea ştie, mama e cerută, cererea a fost acceptată, dar nu am apucat să ne căsătorim. E adevărat că au trecut 15 ani, dar… S-a întâmplat o treabă care mi-a lăsat un gust amar: am mers la un preot şi l-am întrebat cum putem face ca în faţa lui Dumnezeu să ne cununăm? El ne-a cerut certificatul de căsătorie. Noi am zis că aşa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem să o facem pentru sufletul nostru şi nu avem timp de acte. I-am zis atunci că mie mi se pare că între noi şi Padre nu stă un funcţionar public şi o foaie din asta… Aşa e de când e lumea, trebuia să fie o foaie acolo semnată de cineva cu ştampilă şi cu drapelul la piept? Mie mi se pare total ciudat că nu pot să fac asta în faţa lui Dumnezeu până ce un ales al poporului nu îmi dă o patalama. Preotul a zis că nu se poate altfel pentru că asta ar însemna să-l minţim pe Dumnezeu. Mi s-a părut total aiurea.

Tatăl meu a fost preot, eu respect regulile, dar mă gândeam că există totuşi o variantă doar pentru sufletul nostru. Nu există şi eu cred că ar trebui reglementată.

Nu vreau să stau după acte. Urăsc actele. Dacă nu ar exista contract, din punctul meu de vedere, ar fi perfect: Ce am zis că facem? Asta facem şi ne dăm mâna. Punct. Şi înregistrăm, că mai uiţi. Ar fi suficient”, a spus Virgil Ianțu, într-un interviu pentru life.ro.

Foto – Facebook