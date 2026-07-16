Cum a răspuns Theo Rose când a fost întrebată direct dacă este însărcinată din nou: „Am văzut multe comentarii despre asta”

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Theo Rose le-a răspuns celor care au întrebat-o dacă este însărcinată cu al doilea copil. Jurata de la „Vocea României” a lansat o nouă piesă, „Ceai lângă tine”, în videoclipul căreia poartă un top asimetric ce i-a lăsat abdomenul la vedere.

Theo Rose, prima reacție după ce a fost întrebată dacă este însărcinată din nou

Theo Rose, care tocmai a lansat o piesă nouă și a început filmările pentru noul sezon „Vocea României”, a comentat speculațiile cum că ar fi însărcinată cu al doilea copil. În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, artista a fost întrebată direct: „Vine bebe 2?”.

Răspunsul solistei a fost prompt: „Nu! Am văzut multe comentarii despre asta. Doar m-am îngrășat 3 kilograme, pe care oricum cred că le-am și dat jos săptămâna asta, pentru că nu prea am mâncat cum trebuie. Atâta. Nu mai am abdomenul ăla lipit de șira spinării. La mine, dacă nu mai e burta lipită de șira spinării, înseamnă că sunt gravidă, că văd că altă variantă nu îmi dați. E totul ok. Adică era ok și dacă da și e ok și că nu”.

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Theo Rose și Anghel Damian își doresc mai mulți copii

Anul trecut, artista spunea că nu-și dorește al doilea copil în 2026. „Nu-mi doresc în 2026 un copilaș. Abia am înțeles ce e asta. Mai stau un pic să mă bucur de el. Acum a început să-mi placă. Nu mai sunt obosită, doarme copilul noaptea. Mi-am adaptat programul la el, îl duc dimineața la grădiniță, ca să nu existe probleme de niciun fel”, a spus Theo Rose pe platourile de filmare ale Protevelionului, pentru Click!.

Theo Rose are un băiețel, Sasha Ioan, în vârstă de trei ani, alături de soțul ei, Anghel Damian. Ea mai are doi frați, el este singur la părinți. În trecut, cuplul a vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți din nou. „Cred că mai văd încă un copil, tot intuiția îmi spune că voi avea o fetiță după Sasha. Un copil sigur mai fac, am certitudinea, nu știu, pe al treilea nu-l simt. Eu sper să am niște copii fericiți și o să lupt pentru asta, ăsta e principalul interes”, a spus Theo Rose, la „FACEM Podcast”.

Foto: Instagram

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