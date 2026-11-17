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Cătălin Măruță a vorbit deschis despre pasiunea fiicei sale, Eva, pentru actorie. Prezentatorul a declarat că ea se simte în largul ei pe platourile de filmare și va decide singură viitorul.

Cătălin Măruță, dezvăluiri rare despre pasiunea fiicei lui, Eva, pentru actorie

Cătălin Măruță a vorbit deschis cu Libertatea despre viața de familie și despre pasiunile copiilor săi, Eva și David. În centrul atenției s-a aflat însă Eva, care, la doar 11 ani, și-a manifestat interesul pentru actorie.

Imediat după ce Măruță a semnat un nou contract cu Antena 1, în toamna lui 2026, micuța Eva i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, felicitându-l pentru reușită. Prezentatorul a mărturisit că în familia lor comunicarea este esențială și că fiecare membru are un cuvânt de spus în deciziile importante.

„Noi suntem o familie care vorbim foarte mult despre absolut orice. Despre problemele lor la școală, despre problemele noastre la serviciu. Noi toți patru vorbim despre toate aceste lucruri. Și toți ținem cont unii de alții, toți ne ascultăm, pentru că de foarte multe ori pot să aibă niște păreri și niște observații care să facă foarte mult sens. Da, vorbim de toate lucrurile”, a spus Măruță, pentru Libertatea.

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„Nu poți să-l obligi pe copilul tău să facă ceva”

Un alt subiect abordat în interviu a fost pasiunea Evei pentru actorie. Deși este încă la început, adolescenta a avut deja ocazia să joace în două proiecte, experiențe care i-au confirmat înclinația naturală către această artă. Totuși, Cătălin este rezervat în a numi acest început o „carieră”, preferând să lase timpul să decidă. „Da, nu știu… Cred că e mult spus carieră… Totuși a jucat în două proiecte. Să spui că ai o carieră în domeniul ăsta, cred că îți trebuie mulți ani, multă experiență și multă recunoaștere din partea publicului”, a mărturisit prezentatorul TV.

Cătălin recunoaște că Eva se simte în largul ei pe platourile de filmare și că primește adesea feedback pozitiv din partea regizorilor și colegilor ei. Cu toate acestea, el subliniază că decizia de a urma o carieră în actorie îi aparține în totalitate fiicei sale. „Da, cred că i se potrivește, dar ea este singura în măsură, la fel ca și David, să-și ia decizii pentru lucrurile pe care vor să le facă în viață.”

În calitate de părinte, Măruță consideră că este esențial să îți susții copiii, dar să le oferi și libertatea de a-și alege singuri drumul în viață. „Nu poți să-l duci pe copilul tău cu forța undeva, pentru că se vede. Nu poți să-l obligi pe copilul tău să facă ceva, pentru că trece timpul și, la un moment dat, toate lucrurile alea o să se întoarcă împotriva ta.”

„Ăsta e mediul în care noi trăim”

Întreaga familie Măruță pare să fie legată de lumea spectacolului. Eva și David i-au însoțit pe părinții lor, Cătălin și Andra, încă de mici, fie la emisiuni TV, fie la concerte. „Noi așa trăim. Dacă alți copii merg cu părinții lor la locul de muncă… și copiii noștri vin cu noi acolo unde suntem. Vin la concertele Andrei, vin la emisiune, vin la podcasturi, adică ăsta e mediul în care noi trăim.”

Foto: Instagram; Capturi YouTube

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