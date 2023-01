Busu, față în față cu medicul care i-a salvat viața în urmă cu 4 ani: „Dacă nu erai atunci, nu mai eram deloc”

Busu, unul dintre cei mai longevivi prezentatori de la PRO TV a stat, pentru prima dată, față în față cu medicul care în urmă cu cinci ani i-a salvat viața.

În emisiunea de vineri a lui Cătălin Măruță, prezentatorul rubricii meteo de la Știrile Pro TV a avut parte de mai multe surprize. Unul dintre invitații speciali a fost medicul care în urmă cu cinci ani i-a salvat viața, după infarctul pe care l-a suferit.

Omul care i-a salvat viața lui Busu

Florin Busuioc a suferit un infarct în anul 2018, în timpul unui spectacol, la Craiova. Busu a fost dus de urgență la spital. După primul atac de cord, în urma căruia a fost resuscitat, actorul a mai suferit alte două. Busu a fost operat în noaptea respectivă, fiindu-i montat un stent.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Astăzi, la peste patru ani de la intervenție, Busu a stat față în față cu medicul care i-a salvat viața. Chirurgul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a povestit cum a decurs acea zi, în care prezentatorul a fost la un pas de moarte.

Citește și: Irina Loghin și Florin Busuioc, ipostaze unice pe scena PROTEVELION 2023 / Exclusiv

Florin Busuioc a fost operat de doi medici tineri, Eugen Ţieranu şi Paul Traşcă. Primul dintre ei se afla în acel moment la finalul rezidențiatului.

„Eram acasă cu fetița și am mers la spital. În seara aceea susținusem examenul de specialitate. Am primit un telefon de la colegii de gardă și neplăcerea a făcut să fie chiar Busu pacientul. Era intubat, ventilat și nu zbura elicopterul. era ceață iar cu salvarea era riscant. Am decis atunci să facem ceea ce învățasem. Am intrat o echipa (n.r în sală) ne-am adunat medici, aistenti, am discutat si am intervenit”, a povestit Eugen Țieranu.

Vedeta Pro TV, la un pas de moarte în 2018

Prezentatorul de la Pro Tv a ținut să îi mulțumească medicului Eugen Țiereanu pentru tot ce a făcut în urmă cu cinci ani, pentru a-l scăpa de la moarte.

„Eram umflat la corp, eram ceva groaznic. eram diform. Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult de tot. Dacă nu erai atunci, eram ori legumă, ori nu mai eram deloc”, a spus prezentatorul.

Citește și: Ce nu știai despre Florin Busuioc. Detalii ascunse din viața prezentatorului TV

În momentul în care a făcut infarct, artistul se afla în sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca în cadrul spectacolului Central Park. A început să se simtă rău în timpul spetacolului. A fost chemată o ambulanță SMURD, iar acestuia i s-a acordat îngrijiri la fața locului.

Ulterior, Florin Busuioc a fost traportat de la Unitatea Primiri Urgență a Spitalului Județean din Craiova.

Sursa fotografii: Facebook/Pro Tv