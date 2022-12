Irina Loghin și Florin Busuioc, ipostaze unice pe scena PROTEVELION 2023 / Exclusiv

Cântăreața de muzică populară, Irina Loghin, a luat o decizie radicală, după ce a devenit bunică.”Regina muzicii populare” a hotărât să nu cânte de Revelion și să treacă în noul an alături de familie, însă a participat la filmările pentru PROTEVELION 2023 și poate fi văzută în ipostaze unice, în noaptea dintre ani.

Irina Loghin a dezvăluit, în exclusivitate pentru UNICA.RO, că a refuzat să urce pe scenă în noaptea de Revelion, pentru a petrece acasă, alături de familie, după zeci de ani dedicați scenei.

Irina Loghin face pereche cu Florin Busuioc la PROTEVELION 2023

Cântăreața de muzică populară a fost prezentă, însă, la filmările pentru PROTEVELION 2023, cea mai tare petrecere a sfârșitului de an, prezentată la Pro TV, de Pavel Bartoș și Raluka, pe 31 decembrie, de la ora 21.00.

Show-ul se va construi în jurul celebrului dans popular perinița, iar în noaptea dintre ani, vedetele se vor provoca la dans, muzică, voie bună și momente inedite. Irina Loghin va face pereche cu Florin Busuioc și, alături de Andi Moisescu și Andreea Esca, Cabral și Adela Popescu, Horia Brenciu și Carmen Tănase, Cătălina Grama și Daniel Pavel, Adrian Nartea și Tania Popa, va putea fi văzută în ipostaze unice în noaptea de Revelion.

„Am refuzat evenimentele pentru a petrece primul revelion împreună cu nepoțica mea”

„Voi sărbători revelionul acasă, alături de familie. Am refuzat evenimentele pentru a petrece primul revelion împreună cu nepoțica mea. Desigur, nu voi uita niciodată revelioanele copilăriei mele. Fiind dintr-o zonă muntoasă, nici nu îmi amintesc să fi avut vreun revelion fără zăpadă”, a declarat Irina Loghin, pentru UNICA.RO.

Întrebată ce rezoluții are pentru anul 2023, Irina Loghin ne-a mărturisit că tot ce își dorește este sănătate și „pace în lume”.

„Să avem sănătate și să fie pace în lume. Mulțumesc Lui Dumnezeu că încă sunt în putere să particip la evenimente, dar recunosc că nu mă mai duc atât de des ca anii trecuți”, a spus cântăreața de muzică populară.

Irina Loghin ne-a vorbit și despre tradițiile pe care le respectă, dar și despre obiceiurile cu care nu rezonează de Anul Nou. Adepta unui regim vegetarian de ani buni, cântăreața de muzică populară recunoaște că sacrificarea porcului este una dintre tradițiile romanilor pe care nu o respectă. În schimb, cea mai mare bucurie a sărbătorilor este reprezentată de momentul în care pragul casei îi este călcat de colindători.

„Tăiatul porcului este o tradiție pe care nu o respect, deoarece nu sunt de acord cu sacrificarea animalelor. În schimb, cea mai mare bucurie sunt colindătorii care îmi calcă pragul”, a declarat Irina Loghin, pentru UNICA.RO.

A nimerit la altă nuntă

Cântăreața ne-a povestit și una dintre cele mai amuzante întâmplări de care a avut parte în preajma sărbătorilor, de-a lungul carierei.

„Eram invitată la un Revelion, la un restaurant mare din București. Era înainte de 1989. În loc să ajung unde trebuie, am nimerit la un alt restaurant. Am cântat patru cântece, toată lumea era entuziasmată, după care sunetistul mi-a atras atenția că probabil nu sunt la evenimentul potrivit. Până la urmă le-am mai cântat vreo cinci cântece și am plecat către restaurantul la care eram invitată”, ne-a mărturisit, cu zâmbetul pe buze, Irina Loghin.

În încheiere, cântăreața de muzică populară a avut și un mesaj pentru cei care o urmăresc și îi iubesc muzica.

„Sper să avem un an cu multă sănătate, cu multă liniște. Mi-aș dori ca tinerii să fie mai deschiși spre tradiții, spre lucrurile bune. Ar trebui făcut mai mult pentru educarea acestora”, a spus Irina Loghin.

