Andreea Bălan i-a cunoscut deja părinții lui Victor Cornea. „Am fost acasă la el!” Relația lor a ajuns la nivelul următor

Andreea Bălan a început un nou capitol în viața ei, de când l-a cunoscut pe Victor Cornea. Artista, în vârstă de 39 de ani, și tenismenul (29 de ani) se află în prezent în atenția tuturor, fiind cel mai proaspăt și frumos cuplu din showbiz-ul românesc.

Andreea Bălan a declarat recent că i-a întâlnit deja părinții iubitului sportiv și se înțelege bine cu ei. Artista i-a vizitat familia lui Cornea la Sibiu, acolo un aceasta locuiește și are doar cuvinte de laudă despre ea.

“Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus Andreea Bălan, la Antena Stars.

Andreea Bălan a mai spus că aștepta de mai bine de doi ani, după despărțirea de George Burcea, să întâlnească un nou bărbat potrivit pentru ea. Și iată că, în sfârșit, “s-au aliniat astrele”. Andreea îl admiră foarte tare pe Victor pentru că este disciplinat și foarte dedicat tenisului.

„În ultimii doi ani am așteptat, am avut răbdare și am lucrat forate mult cu mine și a venit la momentul potrivit, când m-am calibrat. S-au aliniat astrele. Suntem amândoi treziți spiritual și spiritualitatea ne-a legat cumva. Și discuțiile despre spiritualitate.

Pe mine m-a atras foarte mult munca, disciplina. Am fost foarte impresionată de trofeele lui. Pentru mine limbajul iubirii este admirația. Îl admir pentru toată munca depusă. Este în ascensiune. Sunt cea mai mare susținătoare a lui, sunt majoreta lui”, a mai spus Andreea Bălan, potrivit aceleiași surse.

Artista a recunoscut public relația cu noul iubit la începutul acestei veri. Ea spune că Victor le-a cunoscut pe fetițele ei din căsnicia cu Burcea, Ella și Clara. Andreea Bălan are de gând să ducă fetele la câteva cursuri de tenis.

„Suntem la început, dar faptul că ne-am asumat înseamnă că există o legătură profundă. Există o relație serioasă cu sentimente profunde. Fetițele mele nu-l cunosc deocamdată, dar sunt convinsă că îl vor admira așa cum o fac și eu. De ceva timp Ella îmi spune că vrea să meargă la tenis. Cred că de săptămâna viitoare o duc la tenis. Mama l-a cunoscut. Îl place foarte mult. Îl simte că e foarte bun. Un om cu suflet cald”, a povestit Andreea Bălan la scurt timp după ce și-a asumat relația cu Victor Cornea.

Legat de fostul soț, George Burcea, Andreea spune că nu respectă programul de vizită al fetelor și este în urmă cu plata pensiei alimentare.

„Tatăl copiilor mei se laudă în presă (la cine îl ascultă) că a obținut prin ordonanță să vorbească la telefon cu fetele de 3 ori pe săptămâna atunci când e plecat din țară, dar uită să spună și că, de când s-a întors (după 4 luni în care nu le-a văzut), că le-a luat 2 ore într-o zi și alte 3 în altă zi, nedorind să respecte programul de vizită cu cele 2 weekenduri în care poate să le ia. Totodată uită să spună că pensia alimentară (cei 500 ron pe care i-a stabilit singur conform veniturilor declarate), nu a plătit-o de 4 luni în condițiile în care se laudă cu o activitate intensă în America” – spunea ea, acum câteva săptămâni.

