Raluca Podea (33 de ani) a avut o formă gravă de COVID-19. „Primele simptome au început dintr-odată, conduceam și am început să mă simt rău. Am avut amețeli, am început să transpir. Am avut o senzație foarte ciudată pe care nu am mai întâlnit-o”, a mărturisit Raluca pentru Cancan.

Raluca Podea, aproape desfigurată de COVID-19. „A fost foarte greu”

Ulterior, Raluca a făcut două teste rapide acasă, teste care au ieșit însă negative. În cele din urmă, fiindcă se simțea din ce în ce mai rău, Raluca a decis să meargă la spital. „Eram desfigurată, ca un cadavru viu, ca un zombi”, a mărturisit în emisiunea „La Măruță”.

Despre experiența de la spital, Raluca a mai povestit: „Am așteptat la coadă ca și ceilalți pacienți, care erau și ei tot așa, ca și mine, neștiind cum o să evolueze boala. După care, m-au primit, m-au consultat, mi-au făcut analizele… Mi-a mers foarte bine tratamentul și am hotărât să merg acasă pentru că în spital, dacă vezi ce e, te iei cu mâinile de cap. O zi și o noapte, aproape, am stat în spital, la Matei Balș”.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am revenit. A fost foarte greu. Am fost fericită că nu au luat părinții mei și nici copilul”, a mai spus Raluca. Tânăra are un fiu, David, pe care îl crește singură. „Am plecat când David avea un an și opt luni. L-am prins cu o femeie și am plecat. Nu l-a interesat de copilul lui. Eu îl iubesc din tot sufletul. Aș face absolut orice pentru el, mai ales că aveam 21 de ani când l-am făcut. Nu pot să stau fără el, nici nu pot să dorm dacă nu-l știu lângă mine”, declara Raluca în septembrie 2012, în emisiunea „Acces Direct”.

„Covid mi-a afectat sistemul nervos, pentru că nu am putut dormi. Eu sunt un om care nu a luat niciodată pastile pentru somn. Adormeam la 22, 23 maxim, acum stau cu ochii pe pereți. (…) Mă gândeam să fac doza a treia de vaccin, dar trebuie să aștept o lună de zile, așa am înțeles”, a continuat.

„Acasă mi-a fost tot rău, am început să mă umflu la față, la mâini și la picioare, eram ca un balon”, a mai spus Raluca pentru Cancan. Ulterior, „La Măruță”, Raluca a completat: „Vorbesc pe nas, nu mă mai doare nimic, dar se simte că nu vorbesc cum trebuie… Și acum, dacă te uiți la picioare, mai sunt umflată, și la față și pe corp mai am umflături, se vede când pun mâna”.

„Eu nu am luat tratamentul pe care mi l-au recomandat ei, am avut o altă rețetă și am luat pastilele respective, pe care le-am comandat din străinătate. Și imediat cum am luat prima pastilă am început să mă simt din ce în ce mai bine”, a mai spus pentru Cancan. Deși are gust și miros, Raluca spune că încă are căderi de păr, că a rămas cu vocea nazală și cu insomnii.

