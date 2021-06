Ce a pățit Raluca Podea după ultima intervenție estetică: „Dacă știam…”

Raluca Podea a apelat până acum la o mulțime de operații estetice după ce, în 2013, a fost desfigurată în urma unui accident de mașină. Fosta iubită a lui Florin Pastramă și fosta concurentă în show-ul culinar „Masterchef” (2019) a investit peste 20.000 de euro în diverse intervenții estetice printre care se numără două operații de remodelare și mărire a bustului, refacerea volumetriei faciale, umplerea cearcănelor, remodelarea nasului, liposucție și un implant de sprâncene.

Recent, Raluca Podea a mai făcut o schimbare cu privire la aspectul său fizic – un implant de fese. Deși a trecut de atât de multe ori prin experiența operațiilor estetice, Raluca a spus că intervenția la nivelul fesierilor a fost cea mai dureroasă.

„Nu ştiam că e atât de dureros, nu mai făceam dacă ştiam. Nu am avut grăsime niciodată, am fost mereu sportivă, dar acum era nevoie. Sunt 3 săptămâni de la intervenţie. Am o pernă pe care stau, ca mortul, doar că nu o am la cap, ci la fund. Operaţia este senzaţională. În total, am 6 intervenţii. Operaţia la sâni a fost mai uşoară. Acum mi-am făcut tot, de la picioare, până sus. Mi-au luat grăsime de pe burta pentru a pune pe fese, de asta mă şi doare atât. Nu vreau să îmi mai fac nimic, gata, o spun public”, a mărturisit Raluca Podea, la Teo Show.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Foto – Facebook