Nicoleta Nucă, despre atacurile de panică și anxietate: „Cu acest gen de emoții se confruntă mult mai multă lume decât credem”

Nicoleta Nucă este una dintre artistele care a mărturisit sincer că a apelat la ajutorul unui psihoterapeut pentru a reuși să-și gestioneze atacurile de panică și anxietatea.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, Nicoleta Nucă și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și le-a mărturisit că a apelat la psihoterapie atunci când s-a confruntat cu atacuri de panică și anxietate.

Terapia nu-ți oferă soluții la toate problemele tale ”pe tavă”, iar psihoterapeutul nu-ți zice ce alegeri să faci în viață, dar te ajută să te cunoști mai bine, să îți înveți punctele slabe și atuurile și să știi cum să le pui în practică în viața de zi cu zi, cum să faci față emoțiilor copleșitoare, atacurilor de panică, anxietății, etc.

Vedeta și iubitul ei, Alex Ursache, s-au logodit recent, după aproape patru ani de relație. Momentul special a avut loc în timpul vacanței în Istanbul, Turcia.

Nicoleta Nucă a publicat mai multe imagini cu inelul de logodnă, iar în dreptul lor a scris: „Am spus Da. Te iubesc @alexursache”.

Artista le-a mărturisit fanilor săi ce contează cel mai mult pentru ea atunci când vine vorba de relația de cuplu.

De asemenea, aceasta le-a dezvăluit urmăritorilor săi că momentan nu-și dorește să devină mamă.

În urmă cu câțiva ani, Nicoleta Nucă mărturisea că simte pentru Alex Ursache ce nu a simțit niciodată.

Cred că acum, la 24 de ani, trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!”