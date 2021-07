Monica Bârlădeanu, despre scenele intime de la filmări: „E ciudat, partenerii sunt tensionați!”

Monica Bârlădeanu (42 de ani) este una dintre cele mai frumoase actrițe din România și a fost mereu apreciată de public pentru aparițiile ei răvășitoare în diverse seriale sau filme.

Monica Bârlădeanu a vorbit recent, în mediul online, despre cum stau lucrurile în spatele camerelor de filmat când se ajunge la scenele intime dintre ea și alți actori. Monica a explicat că este nevoie de acomodoare a partenerilor care urmează să filmeze o scenă pasională. În serialul “Vlad”, difuzat la Pro TV, actrița apare într-o scenă intimă împreună cu actorul Andrei Aradits.

„De obicei când avem de filmat scene de sex e ciudat, pentru că partenerii mei sunt speriați. Dar le propun înainte să mă pipăie, ca să fie obișnuiți în timpul filmării, să se detensioneze. Le zic: uite ăștia sunt sânii mei, ăsta e fundul, pune mâna pe el! Aradits, de exemplu, trebuie să se împrietenească cu tine înainte, să stea de vorbă vreo două ore cu tine ca sa fie relaxat în timpul scenelor de sex. Îi trebuie o anumită pregătire”, a povestit Monica Bârlădeanu în podcastul „ Mincu, Maria Popovici și Banciu – S-a și râs”.

Monica Bârlădeanu, amănunte mai puțin știute din adolescența sa

Actrița dezvăluit în urmă cu ceva timp care au fost problemele de care s-a lovit de-al lungul vieții, până să devină celebră.

„Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare. Îţi iei banii pe vară şi într-o lună s-au dus că ai trei copii. Când am ajuns la o vârstă la care am simţit că se poate conta pe mine, 16, exact în vara din clasa a 10-a, am vrut foarte tare să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă. Lucram 24 cu 48. Tu ştii ce înseamnă asta? Astăzi nici nu pot să îmi imaginez, deşi fratele meu mai mare e pompier şi lucrează pe programul ăsta. Când eşti ospătar eşti în picioare tot timpul. Dar vezi, asta spun… atunci corpul meu ducea toate abuzurile astea. Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani şi primii bani erau din bacşiş, nu era salariu. Când a ajuns la salariu şi s-a uitat în buletinul meu, îţi dai seama, eram totuşi un minor, dar erau anii ’90”, mărturisea Monica Bârlădeanu, în urmă cu doi ani.

