Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu nu mai formează un cuplu

Ioana Ignat (22 de ani) și Sebastian Dobrincu (22 de ani) s-au despărțit după patru luni de relație.

Totul a ieșit la iveală în emisiunea “La Măruță”, de la Pro TV, când tânăra artistă a refuzat să-i răspundă moderatorului unor întrebări legate de viața personală.

„De ce mă pui în situația asta? Știi că nu-mi place să vorbesc. Când am venit cu el în emisiune, am vorbit despre el. Acum am venit cu Maia, nu cred că este cazul. (…) Nu este un subiect sensibil, doar că nu vreau să discutăm despre asta”, a spus Ioana Igant când Cătălin Măruță a deschis subiectul relației ei cu cel supranumit „primul milionar român de pe Silicon Valley”, Sebastian Dobrincu.

La rândul său, Dorbrincu a refuzat să intre în detalii, făcând doar o afirmație evazivă legată de relația cu artista.

„Eu sunt în Los Angeles cu treabă, ea este cu treabă în ţară. Îmi ţin relaţiile private şi aşa mi se pare corect”, a spus tânărul milionar, potrivit cancan.ro.

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au cuplat în luna martie, chiar după ce tânărul se despărțise de fosta iubită, vloggerița Mimi.

Dobrincu și Ignat, colaborare muzicală de succes

Până să devină un cuplu, cei doi au colaborat pe plan muzical, lansând o piesă pop, cu influențe dance, “Inimă naivă”

„Împreună cu Ioana și întreaga echipă am reușit să creăm o poveste frumoasă și sinceră, bazată pe ceva ce toți trăim cel puțin o dată în viață – a iubi naiv, fără prejudecăți. Lucrăm de aproape un an la această piesă. Am făcut mii de modificări până ne-am convins că transmite emoția potrivită. Am reușit totodată să facem premieră prin clipul piesei, folosind tehnologii de producție virtuală nemaintâlnite într-un clip muzical. Deși pare că ne cântăm iubirea neîmplinită pe Marte, în realitate toată acțiunea a avut loc într-un platou de filmare. Sunt recunoscător întregii echipe și sperăm ca piesa să ajungă la sufletele a cât mai multor oameni”, spunea Sebatian Dobrincu, în luna februarie a acestui an, potrivit protv.ro.

Foto – Facebook