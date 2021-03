Mirela Vaida nu mai prezintă emisiunea „Acces Direct”. Cine i-a luat locul

Surpriză de proporții pentru fanii emisiunii “Acces direct”, de la Antena 1. Mirela Vaida nu și-a mai făcut apariția în platoul emisiunii la începutul acestei săptămâni.

În locul ei și-a făcut apariția interpreta de muzică populară Emilia Ghinescu.

Lipsa Mirelei Vaida din emisiune nu ar avea legătură cu incidentul petrecut în urmă cu mai bine de o săptămână când, prezentatoarea a fost atacată în direct de o femeie necunoscută care a aruncat înspre ea un pietroi. Emilia Ghinescu a explicat că în această perioadă Mirela Vaida are o mulțime de proiecte de care trebuie să se ocupe și, de aceea, ea o va înlocui o perioadă la „Acces Direct”.

„Astăzi sunt prezentatorul de rezervă pentru că așa cum știți Mirela este ocupată cu proiectul Te cunosc de undeva! Îi țin pumnii și îi doresc din tot sufletul baftă și succes acolo. De mâine își va relua locul aici la cârma emisiunii Acces Direct, așa cum o face de multă vreme. Indiferent ce s-ar întâmpla pe parcursul derulării acestui proiect, Mirela este o puternică și va depăși situația și va continua acest proiect, mai ales că are în spate o echipă senzațională de producție”, a spus solista de muzică populară, la Antena 1.

Mirela Viada, atacată în direct, pe platoul de filmare, cu un pietroi

Vineri, 19 martie, prezentatoarea de la “Acces Direct” a trecut prin clipe de groază. Vaida a fost atacată în timp ce prezenta subiectele zilei, de o femeie necunoscută care a intrat în fugă pe platoul de filmare și a aruncat spre ea o piatră. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar femeia a fost reținută de un echipaj de poliție care sosise de urgență la fața locului.

„Sunt în stare de șoc, fac eforturi să nu cedez. După cum vedeți, ne-a fost spart platoul. Avem un pietroi care trebuia să fie în capul meu. Doamna a făcut firul atacului foarte bine. Ea era dezbrăcată complet. Au imoblizat-o colegii mei. Am chemat poliția. Am luat un calciu. Sunt în șoc, realmente. Dacă tot s-a creat acest context, n-am depus o plângere la politie, dar ar trebui s-o fac. Primesc mesaje de la o doamnă Șerban care îmi termite mesaje pe Facebook. Doamna este criminala de la metrou, care am înțeles că este la închisoare. Și are acces la internet să-mi trimită mesaje. A venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit. Îmi este teamă”, a povestit Mirela Vaida plângând, după incident.

În urma nefericitei întâmplări, Mirela Vaida a depus plângere penală împotriva agresoarei. Prezentatoarea de la Antena 1 a dezvăluit că primește adesea amenințări din partea necunoscuților.

„Da, primesc amenințări multe și o să înaintez plângere penală și pentru asta. Adică primim foarte multe amenințări și în mediul online și nu le luăm în serios pentru că toată lumea își permite să facă și să spună orice”, a spus Mirela Vaida, după ce a fost atacată pe platoul de filmare.

