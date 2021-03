Dani Oțil (40 de ani) și iubita lui, modelul Gabriela Prisăcariu (28 de ani), vor deveni părinți. În mediul online, prezentatorul TV a publicat prima imagine cu burtica iubitei lui duminică, 28 martie 2021.

Dani Oțil, surprins de colegii de la „Neața cu Răzvan și Dani” după ce a anunțat că va fi tată

În emisiunea Neața cu Răzvan și Dani de a doua zi, 29 martie, Răzvan Simion i-a felicitat pe viitorii părinți. „Să fie într-un ceas bun, felicitări! Bravo, bă, o să avem un nepoțel”, a mărturisit Simion.

Chiar la începutul respectivei ediții, asistenta TV Ramona Olaru (31 de ani) a dansat pe celebra piesă Dur Dur D’etre Bebe, în cinstea viitorului tătic. Dani și Gabriela știu sexul bebelușului, dar îl vor dezvălui peste o lună.

„Pentru toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceți un copil… Pentru toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre… Pentru toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă și bebelușii insule… Pentru toți… Hai că am glumit… nu pentru voi… Ci pentru noi…o să avem un copil 🤗

Am decis să spun aici, pentru că în curând mi se va vedea burta și se vor face speculații. Promit să mă refac repede 😎”, a scris Dani în mediul online, în dreptul unei imagini în care apare burtica logodnicei lui.

„Am tot primit mesaje de genul: «Să te văd după ce faci un copil dacă o să mai arăți așa!»” Provocare acceptată!”, a scris și Gabriela pe Instagram, în dreptul aceleiași imagini.

Dani și Gabriela s-au logodit la începutul anului 2020. Cererea în căsătorie a avut loc în Mexic, de sărbători, în timpul vacanței petrecute de pereche acolo. Deși ar fi urmat să-și oficializeze relația în 2020, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, perechea s-a văzut nevoită să-și anuleze planurile.

Ce spunea Dani Oțil înainte să anunțe că va deveni tată

Într-o altă ediție recentă Neața, Dani mărturisea că nu se simte pregătit să devină tată. Făcând referire la incidentul din platoul Acces Direct, în timpul căruia Mirela Vaida a fost atacată în direct cu o piatră de către o femeie goală, prezentatorul a mărturisit că nu are încă o direcție stabilită în viață.

„N-am nicio direcție în viață. Uneori mi-aș fi dorit să am direcția unui om dezbrăcat cu o piatră în mână”, a spus Dani. Prezentatorul și-a amintit tot atunci câteva lucruri din propria copilărie.

„Mama li se plângea rudelor că eu plângeam prea mult. Și un unchi a zis: «Lasă-l să plângă, că obosește el și adoarme». După 2 ore jumate de plâns și vânăt, m-a liniștit mama cumva. Nu prea mă lua mama în brațe”, a mărturisit Dani.

Cum a reacționat mama lui Dani Oțil când a aflat că prezentatorul s-a logodit

Cea mai bucuroasă a fost mama prezentatorului TV. Aceasta dorindu-și de ceva timp ca fiul ei să se căsătorească. „A plâns mama când i-am zis, dar nu știu dacă a plâns de bucurie sau de … Am pus inelul la cală. Nu am simțit să-l dau când am ajuns. Era marea urâtă și eu visam să-l dau la o mare albastră.

După aceea am mai vrut într-un loc, dar a venit nota mult și m-a scos din stare. Am vrut să-l bat pe mexicanul acela. Păi dai inelul în aceeași zi când îl bați pe ospătar? Nu! După aceea m-am dus pe o plajă mai ieftină”, a mărturisit Dani Oţil anul trecut, potrivit OK! Magazine.

