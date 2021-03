Mirela Vaida, atacată în direct, pe platoul de filmare, cu un pietroi

Mirela Vaida a fost atacată în direct de o femeie necunoscută pe platoul de filmare al emisiunii “Acces Direct”, în timp ce prezenta subiectele ediției de vineri, 19 martie.

Prezentatoarea de la Antena 1 s-a speriat îngrozitor în timp ce agresoarea a năvălit în platoul de filmare și a încercat să arunce în ea cu un obiect foarte greu, ceea ce, ulterior s-a dovedit a fi un pietroi.

„Sunt în stare de șoc, fac eforturi să nu cedez. După cum vedeți, ne-a fost spart platoul. Avem un pietroi care trebuia să fie în capul meu. Doamna a făcut firul atacului foarte bine. Ea era dezbrăcată complet. Au imoblizat-o colegii mei. Am chemat poliția. Am luat un calciu. Sunt în șoc, realmente. Dacă tot s-a creat acest context, n-am depus o plângere la politie, dar ar trebui s-o fac. Primesc mesaje de la o doamnă Șerban care îmi termite mesaje pe Facebook. Doamna este criminala de la metrou, care am înțeles că este la închisoare. Și are acces la internet să-mi trimită mesaje.

A venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit. Îmi este teamă”, a povestit Mirela Vaida plângând, după incident.

Puteți vedea momentul în care Mirela Vaida a fost atacată în clipul video de mai jos:

La scurt timp după atac, un echipaj de la 112 şi unul de poliție au ajuns la faţa locului. Din primele informaţii, agresoarea avea o cărămidă în mână şi îi cerea Mirelei o sumă de bani. Prezentatoarea de la „Acces Direct” susține că nu o cunoaşte pe femeie agresoare.

Foto – Antena 3

