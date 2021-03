Ruby, mesaj disperat pe rețelele sociale: „Nu mai pot!” Ce s-a întâmplat cu artista

Ruby se numără printre artiștii care iubesc animalele și militează adesea pentru drepturile lor. Artista are casa plină de animale de companie, cele mai multe dintre ele fiind adoptate și salvate din situații critice.

Pentru că fanii îi cunosc foarte bine slăbiciunea, Ruby este adesea asaltată de zeci de mesaje din partea celor care îi cer ajutorul în fel de fel de cazuri nefericite legate de animale abuzate, accidentate sau abandonate.

Recent, cântăreața a transmis tuturor celor care îi solicită ajutorul un mesaj emoționant în care se declară de-a dreptul coplețită de situațiile care îi sunt prezentate și de faptul că nu poate interveni pentru a mulțumi pe toată lumea. Artista își roagă fanii să se implice personal în salvarea animalelor cu probleme, dându-se exemplu pe ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„De fiecare dată când îmi trimiteți mie poze cu căței loviți, animale chinuite, vreau să știți că eu le iau personal și le transform în responsabilitatea mea directă. Și nu am cum, nu pot să ajut toți câinii din lume. Dacă aș putea aș vrea să fac asta. Am „700”” de animale în casă, mi-e foarte greu să mai iau una, darămite un câine. Când dați de animale rănite faceți tot posibilul să le salvați voi, cum și eu am făcut cu toate animalele mele pe care le-am găsut pe drumuri până acum. Fac story-ul ăsta pentru că nu mai pot, pentru că sunt mulți oameni care mă roagă să-i ajut”, a spus Ruby, într-un InstaStory.

Vedeta insistă ca persoanele care îi solicită ajutorul să facă tot posibilul pentru a rezolva ei singuri problema.

Citește gratuit ediția de aprilie a revistei Unica. O găsești AICI

„Nu mai pot. Eu iubesc animalele mai mult decât orice pe lumea asta și orice văd sufăr ca și cum e al meu. Ca și cum refuz să ajut. Am primit mai devreme un mesaj de la o domnișoară de aici din București, care încearcă să ajute un cățel lovit de mașină. O să vedem ce putem face pentru el, o să-i sun pe prietenii mei de la asociație și o să-i rog să intervină, să ajute, dar de fiecare dată după ce ajut un cățel al străzii mă gândesc ce fac cu el mai departe, că nu pot să-i iau pe toți la mine acasă. Am 13 animale”, a mai spus Ruby.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro