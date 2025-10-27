Mircea Dinescu, poem acid după ce oamenii de rând au fost excluși de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Era prea mare tîrla de boieri”

Poetul Mircea Dinescu a publicat pe reţelele de socializare un poem intitulat „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului”, în care redă, în registru satiric şi ironic, o voce a lui Iisus care se declară nedorit la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale şi deplânge faptul că cei în nevoie nu au fost primiţi.

Mircea Dinescu, poem acid după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

În versuri care amestecă imagini religioase şi simboluri sociale, Mircea Dinescu își imaginează un discurs al Mântuitorului Iisus Hristos, supărat că oamenii de rând, adevărații credincioși, au fost ținuți afară, în timp ce marii politicieni și vedete au participat la slujba de sfințire a catedralei.

„Preafericite, iartă-mă că ieri / n-am vrut să vin la tine în odaie, / era prea mare tîrla de boieri / și prea mulți lupi ce s-au făcut de oaie”, scrie Mircea Dinescu în poemul său publicat pe Facebook.

Poetul continuă cu imaginea unui om urcat „pe-un tomberon” pentru a urmări filmarea ceremoniei şi denunță faptul că oamenii sărmani nu au fost primiți.

„Așa că m-am urcat pe-un tomberon / ca să privesc filmarea pe-un perete / în care eu pictat pe cer, în tron, / vă turnam vin să nu muriți de sete. Cei însetați însă n-au fost primiți / că amărîții n-aveau loc în strană, / așa c-aș vrea, dacă-mi îngăduiți / să-i las să-mi bea tot sîngele din rană / și trupul meu, precum am și promis, / să îl împart afară ca pe-o pîine / celor care trăiesc cu mine-n vis / sperînd că omul nu devine cîine”, mai scrie poetul, evidențiind contrastul dintre fastul unei inaugurări şi sărăcia nevăzută.

Textul poate fi interpretat drept o critică la adresa elitizării și a rolului Bisericii și al puterii în societate.

Poemul lui Dinescu și prezența liderilor politici la inaugurarea Catedralei Naționale

Imaginea expusă de Mircea Dinescu în poemul său atinge direct spectacolul mediatic al inaugurării Catedralei Mântuirii Neamului la care au participat cei mai importanți lideri politici ai momentului – președintele Nicușor Dan cu familia sa, premierul Ilie Bolojan, liderii partidelor și foști șefi ai statului, alături de figuri publice din zona mondenă.

Ceremonia, marcată de fast, s-a desfășurat sub un dispozitiv sever de securitate, în timp ce accesul credincioșilor obișnuiți a fost restricționat.

În plan simbolic, poetul ridiculizează o credință oficializată, în care puterea politică și cea religioasă se întâlnesc pentru legitimare reciprocă.

Mesajul este limpede: Mântuitorul din poemul lui Mircea Dinescu vrea să-și dea trupul nu celor privilegiați din strană, ci „celor care trăiesc cu mine-n vis / sperând că omul nu devine câine”, adică celor simpli, excluși, dar cu speranță și demnitate.

