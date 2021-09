Meghan Markle (40 de ani) și Prințul Harry (37 de ani) au vizitat joi, 23 septembrie 2021, One World Trade Centre din New York. La eveniment au fost prezenți atât Bill de Blasio, primarul orașului New York, cât și Kathy Hochul, guvernatorul statului New York.

Meghan Markle și Prințul Harry, prima apariție publică împreună după nașterea fiicei lor

One World Trade Centre a fost construit lângă turnurile gemene prăbușite în urma atentatului din 11 septembrie 2001. Vizita cuplului vine la două săptămâni de la aniversarea de 20 de ani a tragediei.

La începutul acestei luni, pentru a marca aniversarea celor întâmplate, Meghan și Harry au afișat în homepage-ul site-ului organizației lor, Archewell, numele celor aproape 3 mii de persoane care și-au pierdut viața în urma atacului.

Atât Meghan, cât și Harry au optat pentru ținute negre. Fosta actriță a purtat o pereche de pantaloni negri evazați cu talie înaltă, o maletă și un palton de asemenea negre. Și-a accesorizat outfitul cu o pereche de pantofi stiletto negri din piele întoarsă.

Meghan și-a purtat părul într-un coc la baza gâtului, iar machiajul a fost mai intens în zona ochilor și natural în rest. Harry i s-a asortat, purtând un costum negru, o cămașă albă, pantofi negri lăcuiți și o cravată de asemenea neagră.

Evenimentul a marcat prima apariție publică a perechii după nașterea fiicei lor, Lilibet-Diana (3 luni). Cuplul mai are un fiu, Archie Harrison, în vârstă de 2 ani. Întrebați cum se simt în New York, Meghan a răspuns: „Este minunat să fim din nou aici”.

Perechea va participa și la evenimentul Global Citizen Live, care va avea loc în faimosul Central Park din New York, dar și în alte orașe, printre care se numără și Londra. Pe scena concertului vor urca Ed Sheeran, Sir Elton John, Kylie Minogue, trupele Metallica și Coldplay.

Ducii de Sussex susțin eforturile campaniei Global Citizen COVAX, care își dorește ca vaccinul anti-COVID-19 să fie accesibil tuturor celor care au nevoie de el, indiferent de țara din care provin sau de statutul lor financiar.

