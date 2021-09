Meghan Markle (40 de ani) și Prințul Harry (37 de ani) au participat sâmbătă, 25 septembrie 2021, la Festivalul Global Citizen din New York. Ducii de Sussex susțin eforturile campaniei Global Citizen COVAX, care își dorește ca vaccinul anti-COVID-19 să fie accesibil tuturor celor care au nevoie de el, indiferent de țara din care provin sau de situația lor financiară.

Meghan Markle, alegere vestimentară neinspirată la cel mai recent eveniment caritabil

Perechea a pășit pe scena evenimentului mână în mână și le-a vorbit participanților despre vaccinul anti-COVID-19. Prințul a purtat un outfit clasic, un costum negru și o cămașă albă. Meghan a ieșit din zona ei de confort, optând pentru o rochie-tricou mini, albă, dreaptă și cu accente florale în jurul gulerului și pe fustă. Alegerea vestimentară nu i-a avantajat mai deloc silueta.

Harry a început discursul cu „Eu și soția mea”, lucru care i-a bucurat enorm pe fani. Cuplul i-a încurajat pe participanți, dar și pe telespectatorii evenimentului să se vaccineze dacă nu au făcut-o încă. „Priviți-ne pe noi toți aici! 60 de mii de oameni puternici, împreună în New York. Suntem pregătiți să facem ceea ce este necesar pentru a pune capăt pandemiei?”, a continuat prințul.

„Bună, tuturor!”, a spus și Meghan. „Este minunat să fim din nou aici alături de voi. Uitați, știm că se simte de parcă această pandemie este nesfârșită. Înțelegem, a fost mult de îndurat și unii oameni pur și simplu sunt sătui. Dar, dacă toată lumea va avea această atitudine, pandemia nu se va sfârși niciodată”, a continuat.

„Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face azi, acum, pentru a ne apropia de finalul pandemiei. Acesta este motivul pentru care ne aflăm aici. Avem șansa de a fi aici datorită celor mai brilianți cercetători, oameni de știință, dar și personalului medical din prima linie. Aceștia și-au riscat viața pentru comunitatea de pe Glob. Ei sunt eroii noștri umanitari”, a încheiat.

„Eu și soția mea suntem de părere că circumstanțele în care ai venit pe lume nu ar trebui să dicteze abilitatea ta de a supraviețui”, a mai spus Harry. „În mod deosebit atunci când există tratamente menite să te protejeze”, a completat Meghan.

Turneul cuplului a început joi, 23 septembrie 2021, cu o vizită a One World Trade Centre din New York. La eveniment au fost prezenți atât Bill de Blasio, primarul orașului New York, cât și Kathy Hochul, guvernatorul statului New York.

One World Trade Centre a fost construit lângă turnurile gemene prăbușite în urma atentatului din 11 septembrie 2001. Vizita cuplului vine la două săptămâni de la aniversarea de 20 de ani a tragediei.

La începutul acestei luni, pentru a marca aniversarea celor întâmplate, Meghan și Harry au afișat în homepage-ul site-ului organizației lor, Archewell, numele celor aproape 3 mii de persoane care și-au pierdut viața în urma atacului.

