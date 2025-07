Medicul care l-a resuscitat pe Felix Baumgartner a remarcat un detaliu important: „Am încercat să-l salvez”

Medicul care l-a resuscitat pe Felix Baumgartner a rupt tăcerea, oferind detalii importante despre ultimele clipe din viața parașutistului.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, după ce a suferit o fractură cervicală și leziuni fatale la măduva spinării în timpul unui zbor cu parapanta în Italia, unde se afla în vacanță cu iubita lui, fosta prezentatoare TV Mihaela Rădulescu (55 de ani).

Anchetatorii încă nu știu cum s-a produs accidentul fatal, însă suspectează că o cameră de luat vederi prost fixată ar fi condus la tragedie. Camera ar fi lovit elicea parapantei în care Baumgartner se afla, relatează ziarul italian Il Resto del Carlino, citat de cotidianul elvețian Blick.

Baumgartner s-a prăbușit în piscina unui complex din regiunea Marche, unde medicii i-au acordat primul ajutor. După ce autopsia a arătat că inima sportivului nu prezenta leziuni compatibile cu un stop cardiac, anchetatorii italieni au mers pe varianta unei defecțiuni la aparatul de zbor.

Citește și: Mihaela Rădulescu, primele declarații despre înmormântarea lui Felix Baumgartner. Ce spune vedeta despre cauza decesului: „Nu avea afecțiuni cardiace”

Cu toate acestea, medicul care a intervenit de urgență și i-a acordat primul ajutor lui Felix are o altă teorie. Bărbatul susține că parașutistul nu a avut nicio reacție în timpul căderii, motiv pentru care el este de părere că lui Felix Baumgartner i s-a făcut într-adevăr rău în aer.

Ce s-a aflat acum despre moldoveanca Cristina Scarlevschi, ispita din noul sezon de la Insula Iubirii 2025. Are 31 de ani, dar a trăit o dramă care i-a schimbat complet viața. Cum a rămas fără copil și fără soț

Giuseppe Frigerio este medicul de pe ambulanță care i-a oferit primul ajutor lui Baumgartner. Frigerio a aflat de la știri pe cine a încercat să salveze.

„Abia atunci, la radio, mi-am dat seama că Felix Baumgartner era omul pe care am încercat eu să-l salvez. La radio spuneau că e vorba de o posibilă problemă medicală. Asta am bănuit și eu când am văzut ce s-a întâmplat. S-a prăbușit ca o rachetă. Părea că nu a reacționat deloc în timpul căderii”, a spus medicul care l-a resuscitat pe fostul sportiv.