Linda Evangelista, de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice: „Am fost desfigurată cu brutalitate!”

Linda Evangelista (56 de ani) nu mai apare de ani buni în viața publică. Celebrul model al anilor ’90 a mărturisit recent care este motivul pentru care a refuzat să se mai afișeze în public.

Linda Evangelista a postat în mediul online un mesaj prin care le explică fanilor că din cauza unor intervenții estetice nereușite, a ajuns de nerecunoscut și spune că medicii care au operat-o, au “desfigurat-o cu brutalitate”.

„Azi am făcut un mare pas înainte pentru a îndrepta o greşeală din cauza căreia am suferit şi pe care am ţinut-o doar pentru mine vreme de cinci ani. Celor care întreabă de ce nu am continuat să lucrez în industrie modelingului, asemenea colegelor mele, le spun că motivul este faptul că am fost desfigurată cu brutalitate de o procedură, care a făcut opusul a ceea ce promitea. M-a lăsat permanent deformată, chiar şi după ce am trecut prin două proceduri de corecţie dureroase eşuate. Am rămas, aşa cum mă descrie presa, de nerecunoscut”, a scris top-modelul, pe pagina sa de Instagram.