Jean Gavril a devenit tată pentru prima oară. Ce nume a ales artistul pentru fetița lui

La începutul acestei veri, cântărețul Jean Gavril anunța public că el și iubita lui, Bianca Gavrilă, se pregătesc să devină părinți pentru prima oară. Sâmbătă, 25 septembire, artistul a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni televizate, că Bianca a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă, pe nume Eva.

Jean Gavril spune nașterea a fost naturală, dar el a reușit să-și vadă pentru prima oară copilul abia marți (27 septembrie).

„Încă încerc să înțeleg și eu ceea ce se întâmplă. Am reușit să-mi duc nevasta la spital sâmbătă seară, ca peste 3 ore să mă sune înapoi să-mi zică: ”Felicitări, ești tătic!”. A doua zi dimineață eu am plecat la concert și n-am apucat să-mi văd copilul, nici ieri, abia astăzi (…) O naștere naturală nu poți s-o programezi, când se întâmplă, se întâmplă. Am mers la risc cumva, că eu aveam concert. S-a nimerit fix când trebuia, fix în seara în care am putut eu s-o duc la spital. A fost o naștere fără problemuțe”, a dezvăluit Jean Gavril, la Antena Stars.