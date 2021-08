Lili Sandu (42 de ani) a devenit mamă în vara anului 2020. Fiul actriței, Thomas Jay Cristian, a împlinit un an pe 10 august 2021. TJ este primul copil al actriței și al logodnicului ei, modelul Silviu Țolu (29 de ani). Recent, pe Instagram, Lili le-a cerut ajutorul mămicilor din comunitatea ei.

Lili Sandu le-a cerut ajutorul mămicilor din comunitatea ei online. „Nu știu ce se întâmplă”

„Vin către voi cu o rugăminte, cu durere în suflet vă spun că aș dori tare mult să-mi recomandați un sleep trainer (n.r. – tr. consultant în somn pentru copii) pentru Thomas. Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez”, a început actrița.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă. (…) Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat. Am auzit numai păreri foarte bune despre sleep traineri. Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine”, a continuat.

„Sunt foarte irascibilă. Cred că un copil are nevoie de o mamă echilibrată, liniștită, calmă. Este foarte important ca mama să aibă grijă de ea. Am ajuns într-o stare de ușoară bipolaritate. Nu mă plâng, dar este foarte greu. Până la 1 an ne-am ocupat non-stop de Thomas, dar acum am înțeles că e nevoie de ajutor”, a încheiat.

Lili Sandu, despre depresia post-natală: „De câteva zile parcă ceva e schimbat…”

În iunie 2021, în mediul online, alături de o fotografie în care-și ține fiul în brațe, Lili a vorbit despre depresia post-natală. „Se întâmplă să lipsesc cu zilele din social media, iar asta înseamnă că acest mic omuleț este într-o continuă transformare și are nevoie de toată atenția mea”, a început.

Citește și:

Cum arată Lili Sandu nemachiată. „O femeie poate arăta superb și fără tone de machiaj”

Ce a determinat-o pe Lili Sandu să studieze nutriția. „A început cu o problemă de sănătate”

Cum a revenit Lili Sandu la greutatea de dinaintea sarcinii

Lili Sandu, semnal de alarmă pentru Poliția Rutieră. „Chiar nu e de glumă”

„Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat, pentru că-mi simt corpul extenuat sau momente în care mintea mea o ia aiurea și-mi dă o senzație de «feeling down», iar atunci tot ce-mi doresc este să-mi strâng în brațe băieții și să realizez că orice ar fi nu sunt singură.

M-am tot gândit, încă de când am născut și [pentru că] am tot așteptat-o, pentru că era una din problemele majore post-partum, la depresia post-natală. Vă spun sincer că nu am avut deloc momente care să mi se pară suspicioase”, a continuat. „Dar, de câteva zile parcă ceva e schimbat…

O fi doar suma nopților nedormite, hormonii încă nelalocul lor 😬 sau doar momentele în care mă reîntorc la mine. P.S. Sunt momente în care mă uit la pozele cu TJ bebeluș și plââââng ca o prostănacă gândindu-mă unde naiba fuge timpul ăsta… parcă nu ajung să mă bucur îndeajuns de el, așa cum este acum. #filădinjurnal #gândurilemele”, a încheiat actrița.

Lili și Silviu s-au logodit în 2019, în Istanbul, în ziua în care actrița a împlinit 40 de ani. Silviu a făcut pasul cel mare în Istanbul pentru că acolo s-au cunoscut el și actrița.

„Ea a venit cu o prietenă în Istanbul, iar eu munceam acolo, făceam documentare pentru blogul meu. Acolo ne-am cunoscut. Știam vag despre ea și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Știam că fusese cântăreață și actriță. Nu ne-am ascuns, ci am vrut să fim discreți”, spunea Silviu în trecut.

Foto: Instagram