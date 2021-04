Lidia Buble, apariție provocatoare pe rețelele sociale. Artista s-a pozat nud

Postările Lidiei Buble (27 de ani) din mediul online, în ipostaze provocatoare sau controversate nu mai sunt o noutate pentru nimeni. Artista este foarte activă pe rețelele de socializare și publică diverse fotografii, mesaje sau clipuri video la ordinea zilei.

De data aceasta, Lidia Buble și-a surprins fanii cu o poză în care apare complet goală, în baie, în dreptul căreia a scris următoarele cuvinte: “Your eyes speak all the words that your mouth couldn’t” (n.r. – Ochii tăi spun toate cuvintele pe care gura nu le-a putut rosti).

Fotografie este alb-negru, iar coafura Lidiei amintește de felul în care femeile își aranjau părul în anii ’70 – ‘80.

Imaginea nud a Lidiei Buble a primit din partea internauților peste 10 mii de aprecieri și multe, multe mesaje în care fanii se delcară fermecați de postarea artistei.

Lidia Buble este singură de aproape un an. După despărțirea de Răzvan Simion de anul trecut, artista nu și-a refăcut viața sentimentală și este, în continuare, în căutarea sufletului pereche. Lidia și Răzvan au decis în vara lui 2020 să pună capăt relației de cinci ani pe care o aveau.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit”, a scris Răzvan pe Instagram, la momentul despărțirii de artistă.

De atunci, Lidia Buble se concentrează mai mult pe carieră muzicală. Cât despre Răzvan Simion, în presa mondenă au tot apărut diverse zvonuri cum că matinalul de la Antena 1 ar fi avut câteva relații trecătoare cu diverse femei. Chiar la începutul lunii martie, Răzvan era „bănuit” că ar avea o idilă cu asistenta emițiunii matinale pe care o prezintă la Antena 1, Ramona Olaru.

Până la apariția acesui zvon, Răzvan a fost văzut de repetate ori în compania Dalianei, arhitec, designer de interior și membră a echipei „Visuri la cheie”, de la Pro TV.

Foto – Instagram

