Cătălina Isopescu, fiica jurnalistului de investigații Emanuel Isopescu, a murit la 49 de ani

Cătălina Isopescu, fiica fostului prezentator de televiziune și jurnalist de investigații Emanuel Isopescu, s-a stins din viață joi, 8 aprilie, la vârsta de 49 de ani.

Iubitul Cătălinei, actorul Oltin Tudor Hurezeanu, fost concurent la Exatlon şi primul român care a câştigat „Vrei sa fii miliardar”, este cel care a făcut anunțul pe rețelele de socializare, printr-un mesaj scurt, dar dureros: „Ain’t no sunshine when she’s gone (n.r. – Soarele nu mai strălucește de când ai plecat). Cea mai frumoasă fată din lume / The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021. Dumnezeu s-o odihnească!”

Tragica veste a fost confirmată în mediul online și de Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei Elle și fostă colegă de breaslă cu Cătălina ispopescu: „Mă uit, în lacrimi, la poze cu ea. A fost un suflet atât de special, frumos, creativ, unic. Îi sunt recunoscătoare din multe motive. Odihnește-te în pace, draga mea prietnă, Cătălina ispoescu.”

Jurnalista Irina Ionescu Homoriceanu a postat și ea un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Cătălina avea o eleganță princiară, călca pe nori, gestul mâinii, postura corpului erau coborâte din cer. Avea forță în exprimare, dar tandrețe în gest. Am văzut-o în diferite show-uri de modă. Am avut bucuria să lucrăm împreună, eu eram în echipa de producție a unui show electrizant, puternic, Jar, al Janinei Sârbu, show care a avut loc în Sala Tronului din Palatul Regal, ea era acel model ce făcea din haina pe care o purta o artă. M-a izbit ca un baros vestea morții ei, iar lacrimile curg fără să le pot opri.”

Cătălina Isopescu s-a născut în anul 1972 și a fost model în anii ’90.

Tatăl ei, jurnalistul Emanuel Isopescu, a decedat pe data de 2.09.2020, la vârsta de 75 de ani, iar Cătălina a fost cea care a anunțat atunci moartea părintelui ei pe pagina sa de Facebook prin mesajul următor:

„Dăunăzi vorbeam cu bunul meu prieten, Dr. A – care-mi povestea că acum ceva vreme – mulți ani în urmă, eram la taică’miu, pe Carol Knappe street, la un masiv grătar, cum stia el să facă și-i plăcea. Împreună cu alți oameni de bine, evident. Lulu – cum îl numeau cu mare drag prietenii – învâtrea micii de zor, lângă un zid pe care se aflau montate o priză și-un întrerupător. Tot învârtind la mici, Dl. Emanuel Isopescu se luase cu spritzul și cu vorba bună. Câte una de fiecare cap de vită furajată. Între timp, atât priza, cât și întrerupătorul – se aprinseseră, flambau intermitent și curgeau agale pe peret. Atenționat asupra dezastrului iminent, tata ridică emfatic paleta de întors mici într-un gest aproape regesc, privește la zid a resemnare și declară fără urmă de echivoc: “Ete na, acuma! Toți ne ducem….” Now it’s your turn, domnule #ViataSatului si #urmariregenerala. Drepții cu drepții și viii cu viii. Cum zici tu. 3.08.1945-2.09.2020 Tătucă, rămas bun…”

