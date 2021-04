În 6 săptămâni, un cuplu a transformat o casă veche în locuința mult visată cu minimum de cheltuieli

O familie de tineri, din Polonia, care s-a mutat în Marea Britanie pentru a începe o nouă viață acolo, a reușit performața de a transforma o casă veche, neîngrijită de peste 30 de ani, într-o locuință de vis.

Ewelina Mejka (36 ani) și soțul ei, Przemyslaw (33 ani), au cumpărat o casă lăsată în paragină în Rugby, Warwickshire, Marea Britanie, în 2018, cu 155.000 de lire sterline. După șase săptămâni, cei doi au renovat casa, aducându-i un plus de valoare de 45.000 de lire și transformând-o complet în căminul la care au visat dintotdeauna.

„Casa era într-o stare deplorabilă. Acolo locuia o bătrână care murise cu câțiva aniînainte să achiziționăm locuința și, de atunci, nimeni nu s-a mai putut ocupat de întreținerea ei. Casa a fost lăsată de izbeșliște”, a povestit Ewelina, unui asistent de asigurări medicale, potrivit presei internaționale.

Din fericire, sistemul electric și cel sanitar funcționau foarte bine, dar a fost totuși nevoie de ajustări și la nivelul cablurilor și al țevilor.

Cuplul a cheltuit în jur de 4.200 de lire sterline pentru recondiționarea băii, schimbând acolo totul de la gresie și faianță, la cadă, vasul de toaletă și chiuvetă. Pentru bucătărie, cei doi au achiziționat mobilă de la Ikea, iar Przemyslaw este el care a muncit să o asambleze, pentru a economisi cheltuieli suplimentare care s-ar fi ivit dacă ar fi cumpărat mobilă la comandă.

Toate ferestrele casei, precum și ușa de la intrare au fost schimbate, prețul lor de achiziție ajungând la circa 5.300 de lire. De asemenea, a fost nevoie și de un boiler nou, deci alte 2.200 lire sterline scoase din buzunar. Pereții și podelele case au fost și ele complet schimbate. Per total, familia Mejka a cheltuit 18.000 de lire pentru renovarea completă a casei.

Ewelina și Przemyslaw au două fetițe, Amelia, în vârstă de 12 ani și Lena, de 9 ani, care i-au ajutat cum au putut pentru renovarea casei. Pe lângă lucrurile pe care au fost nevoiți să le cumpere, cei patru și-au pus creativitatea și dibăcia la contribuție și au confecționat personal câteva accesorii și obicete mici de mobilier, precum o măsuță de cafea, câteva scăunele, rafturi sau suporturi pentru reviste, pantofi etc.

La final, familia Mejka s-a declarat extrem de încântată de rezultat: „Iubim cum a ieșit totul. Este prima noastră locuință și noi personal am renovat-o complet, de la zero. Zi de zi ne bucurăm de decizia pe care am luat-o în momentul în care am cumpărat casa. A fost greu, dar a meritat efortul.”

