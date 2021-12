Tragedie în lumea muzicii: Laszlo Farkas a murit într-un accident rutier. Mesajul trupei Cargo este emoționant

Laszlo Farkas, fondatorul formației Quo Vadis, a murit la 51 de ani, într-un accident de mașină, după ce a intrat cu mașina pe contrasens.

Accidentul a avut loc pe 4 decembrie, pe Drumul Național 56, la intrarea în Timișoara. Laszlo Farkas (sau Laci, după cum îl strigau prietenii) s-a stins din viață după ce a intrat pe contrasens pe linie dublă continuă și a izbit alte două mașini. El a lovit frontal o mașină, care a ricoșat într-un al treilea automobil, care se deplasa în aceeași direcție, potrivit Antena 1.

Solistul trupei Quo Vadis a murit, iar un tânăr de 22 de ani a fost rănit și transportat de urgență la spital. Echipajele de pompieri au venit de îndată la fața locului pentru a salva victimele, dar a fost prea târziu pentru regretatul Laszlo Farkas.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme”, a explicat Zițac Andrei, reprezentantul ISU Banat, citiat de Observator. „În urma accidentului au rezultat patru victime. Una necesită spitalizare, două au refuzat, iar una a decedat”.

Laszlo Farkas a pus bazele formației Quo Vadis în urmă cu trei decenii, în anul 1991, alături de Farkas Szilámér, Borbély Szilárd şi Gáspár Zsolt. El a activat și în trupa Leslie Wolf and The Groovemakers. Colegii de breaslă au fost cutremurați de tragedie, mai mulți dintre ei transmițând mesaje pe social media.

Criticul muzical și realizatorul de emisiuni radio și TV Mimo Obradov a transmis un mesaj emoționant: „Un om pe care înainte de a-l vedea l-am auzit cîntînd Cream. Sunetul răzbătea printr-un grătar metalic montat pe trotuar ca gură de aerisire a unui beci. Am intrat în clădirea veche din Cetate și ghidîndu-mă după sunet am coborît scările, am împins ușa mare din lemn și am pătruns în subsol. Era beznă dar muzica se auzea tot mai clar. Într-una din boxele mari și prăfuite lumina un bec obosit. Acolo i-am văzut și cunoscut prima dată pe cei trei Quo Vadis (Laci, Joe și Țiți). În anii care au urmat am petrecut multe momente luminoase cu Laci Farkas. A fost un suflet larg, tonic, plin de vibrațiile rockului și bluesului, un om sincer. Timișoara pierde mult prin dispariția lui. Ne va lipsi. Îmi va lipsi. Adio Leslie Wolf”.

La o zi după aflarea veștii, și trupa Cargo a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook, folosind numele de alint al răposatului artist. „Rămas bun, Laci Farkas!”, a scris trupa Cargo.