Kylie Jenner, membră a familiei Kardashian, însărcinată pentru a doua oară

Kylie Jenner (24 de ani) și rapper-ul Travis Scott (30 de ani) vor deveni părinți pentru a doua oară. Celebra membră a familiei Kardashian mai are o fetiță împreună cu Travis, în vârstă de trei ani, pe nume Stormi Webster.

Vestea a fost confrimată de Caitlyn Jenner, care a scris în mediul online un mesaj prin care se declară fericită că va deveni bunică penru a 19-a oară.

Potrivit publicației presei internaționale, apropiații lui Kylie sunt foarte încântați de sarcina vedetei.

Kylie Jenner, cea mai bine plătită vedetă de pe Instagram

În 2019, Kyle Jenner a fost denumită cea mai bine plătită vedetă de pe Instagram, cu 1,2 milioane de dolari pentru o postare. Kyle are peste 260 milioane de urmăritori în mediul online și a fost declarată de revista Forbes cea mai tânără miliardară care a reușit să își strângă averea pe cont propriu mulțumită liniei sale de cosmetice, Kylie Cosmetics.

În 2007, Kylie Jenner împreună cu părinții ei și cu surorile Kourtney, Kim, Khloe, Kendall și fratele ei Rob, au creat emisiunea „Keeping Up With The Kardashians” ce le-a adus un succes fenomenal, făcându-i cea mai cunoscută familie din Statele Unite ale Americii.

Partenerul de viață al lui Kylie, Travis Scott, este un rapper celebru în Statele Unite. Cei doi sunt împreună din 2017, relația lor debutând fulgerător, după despărțirea lui Kylie de fostul iubit, rapperul Tyga.

Foto – Arhiva