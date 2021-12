Kim Kardashian a luat primul examen pentru a deveni avocat

Kim Kardashian (41 de ani) a reușit, după trei încercări eșuate, să treacă de prima etapă a examenului pentru a intra în Barou. Vedeta își dorește să profeseze ca avocat în California.

Kim a împărtășit în mediul online vestea de care este tare mândră, împreună cu un pictorial inedit, într-o rochie elegantă.

“O, doamne! Am trecut de prima etapă a examenului.

Privindu-mă în oglindă, sunt cu adevărat mândră de femeia care se uită azi înapoi în reflexie. Pentru cine nu cunoaște călătoria mea la Facultatea de Drept, trebuie să știe că acest lucru nu a fost deloc ușor și nu mi-a fost oferit pe tavă. Am picat acest examen de 3 ori în 2 ani, dar m-am ridicat de fiecare dată și am studiat mai mult și am încercat din nou până am reușit!!!