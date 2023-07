Jennifer Lopez, criticată pentru promovarea unei băuturi alcoolice: „Mi se pare atât de fals”

Jennifer Lopez, cunoscută pentru un stil de viață sănătos, este acum criticată de fani după ce a lansat o marcă de băuturi alcoolice. Internauții o condamnă pe artistă că și-a lansat acest business doar pentru bani.

J-Lo nu este doar o actriță și o cântăreață de succes, dar și o femeie de afaceri implicată. Aceasta are un brand de cosmetice și produse de încgrijire personală, iar acum deține și o marcă de băuturi alcoolice. Lucru care nu a fost deloc pe placul admiratorilor.

Jennifer Lopez, ținta criticilor pe internet, după ce a lansat o marcă de băuturi alcoolice

Deși a declarat de mai multe ori că ea nu obilnuiește să consume alcool, Jennifer Lopez a lansat zilele trecute o marcă de băuturi ce conțin alcool.

„Îmi place să mă distrez și să mă relaxez cu prietenii, dar nu am găsit niciodată o băutură potrivită pentru mine. Am căutat ceva de care să mă pot bucura, care să se potrivească modului atent în care îmi trăiesc viața. Când nu l-am găsit, am decis să creez Delola”, a afirmat artista într-un mesaj prin care anunța lansarea liniei de băuturi.

Jennifer Lopez spera să dea lovitura cu această lansare, însă a primit, în schimb, o mulțime de mesaje dezaprobatoare de la fani. Aceștia o condamnă pe artistă, mai ales că soțul ei, Ben Aflleck, a fost dependent de alcool în trecut.

„De ce să nu creezi un brand non-alcoolic având în vedere că ai vorbit despre efectele negative ale alcoolului și că tu nu bei? Se simte ca ceva ce nu ți se potrivește, sunt curioasă de ce vinzi alcool”, a scris o persoană în comentarii, pe Instagram.

„E vorba doar de bani”, a comentat altcineva.

„J.Lo a fost mereu o inspirație pentru mine, pentru a sta departe de alcool. A vorbit despre faptul că rareori bea și atunci când o face, doar gustă pentru a sărbători ceva. Așa că mi se pare trist că promovează o băutură cu alcool”, a spus o internaută.

„Mi se pare atât de fals să promovezi alcoolul când ea vorbește despre cât de rău este alcoolul pentru pielea ei, că nu face parte din stilul ei de viață, să nu vorbim și despre vechile probleme ale lui Ben. Dar hey, cu toții ne-am schimba pentru bani, nu?!”, a comentat altcineva.

J-Lo, adepta stilul de viață sănătos

Jennifer Lopez a susținut întotdeauna că este adepta unui stil de viață sănătos. De asemenea, artista a dezvăluit, în urmă cu câteva săptămâni, că obișnuiește să se trezească devreme pentru a face sport.

„Nu este un secret faptul că fitness-ul este o parte foarte importantă a vieții meleCred că există o corelare pozitivă între exercițiu și sănătatea mentală”, a afirmat Lopez.

„Încerc să iau decizii bune și să îmi împart timpul”, a mărturisit artista, care spune că se trezește zilnic înainte de 05:00 pentru a-și putea face exercițiile.

De asemenea, Jennifer Lopez a decis să elimine câteva alimente din dieta ei.

„Nu am mai consumat cafeină de câțiva ani”, a declarat J-Lo într-un interviu acordat US Weekley în anul 2018.

