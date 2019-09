Jennifer Lopez, atac dur la adresa marilor actrițe de la Hollywood: „Actorie este ceea ce fac eu”

Aceste declarații au fost făcute în urmă cu 20 de ani, însă au ieșit la suprafață acum, când Lopez se află în punctul culminant al carierei sale de actriță.

J-Lo a vorbit despre mai multe actrițe într-un interviu acordat în anul 1998, când primise o nominalizare la Globul de Aur pentru rolul din filmul „Selena”.

De asemenea, acel an a fost unul foarte bun și pentru Paltrow, an în care s-au lansat două dintre cele mai apreciate filme ale actriței: „Great Expectations” și „Shakespeare In Love”, notează New York Post.

Însă acest lucru nu a oprit-o pe Jennifer Lopez să o critice pe frumoasa blondă.

„Gwyneth Paltrow? În ce a jucat? Jur că habar nu am! Unii oameni devin hot prin asociere. Am auzit mai mult despre ea și Brad Pitt decât am auzit despre filmele ei”, spunea atunci cântăreața.

Iar atacurile ei nu s-au oprit aici. Despre Cameron Diaz, Jennifer a spus că este „un manechin norocos”.

„Diaz a primit o mulțime de oportunități pe care mi-ar fi plăcut să știe să le exploateze mai mult. Dar e frumoasă, cei-i drept! (…) Cât despre Winona (Ryder), la Hollywood e admirată, primește nominalizări la Oscar, dar n-am auzit pe nimeni să spună că o place cu adevărat”, a afirmat Lopez.

Mai mult, artista a făcut câteva afirmații acide și la adresa Madonnei: „Este o mare artistă pe scenă? Da. Dar este o mare actriță? Nu! Actorie este ceea ce fac eu”.

Pe Salma Hayek, actrița căreia i se oferise prima dată rolul Selenei, a atacat-o cel mai dur: „Salma Hayek este o bombă sexy și în categoria asta sunt și rolurile pe care le poate face. Îmi vine să rând când o aud că spune că i s-a oferit rolul Selenei. E o minciună. Dacă asta știe să facă pentru a obține publicitate, atunci e treaba ei”.

Despre acest interviu, Jennifer Lopez a vorbit trei ani mai târziu, în anul 2001, moment în care i-a acuzat pe cei de la Movieonline că au distorsionat afirmațiile ei. Totodată, ea a precizat că a plâns ore întregi după ce a citit materialul.

„Mi-au scos cuvintele din context, iar ăsta este un subiect sensibil pentru mine. Mie nu-mi place să rănesc oamenii”, spunea artista în 2001.

