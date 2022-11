Jennifer Aniston a dezvăluit că s-a luptat cu infertilitatea: „Am apelat la fertilizare in vitro, am băut ceaiuri chinezești”

Jennifer Aniston a dezvăluit că s-a confruntat întreaga sa viață cu infertilitatea. Actrița spune că acum s-a împăcat cu ideea că nu poate fi mamă.

Vorbind pentru prima dată despre experiența cu fertilizarea in vitro, Jennifer Aniston susține că nu are „niciun regret” referitor la cum s-au terminat lucrurile în urma călătoriei sale, „în urmă cu câțiva ani”.

„Aici sunt azi. Nava a navigat. De fapt mă simt puțin ușurată deoarece nu mai există întrebări precum „Pot? Poate. Poate. Nu mai trebuie să mă gândesc la asta”, a declarat celebra actriță pentru Allure, pe a cărei copetă a apărut.

Jennifer Aniston, despre lupta cu infertilitatea: „Aș fi făcut orice”

Aniston, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit că „toți anii de speculații” privind o posibilă sarcină au fost „foarte dificili” pentru ea.

„Am făcut fertilizare in vitro, am băut ceaiuri chinezești, am făcut de toate. Am făcut tot ce era posibil. Aș fi dat orice dacă cineva venea și îmi spunea: Congelează-ți ouălele. Fă-ți o favoare”, a spus îndrăgita actriță.

Reflectând asupra vieții sale, Jennifer Aniston, care s-a despărțit de Brad Pitt în 2005 după 5 ani de căsnicie și a fost măritată cu Justin Theroux între 2015-2017, a recunoscut că „pe la 30-40 de ani am trecut prin momente extrem de grele și dacă nu aș fi trecut prin asta nu aș fi devenit niciodată cine trebuia să devin”.

„De aceea sunt atât de recunoscătoare pentru toate acele lucruri oribile. Altfel, aș fi rămas acea persoană temătoare, nervoasă, nesigură. Iar acum, nu îmi mai pasă”, a mai spus actrița de la Hollywood.

Mai mult, ea a explicat că acum se simte foarte bine în pielea ei, mai bine decât atunci când avea 20 sau 30 de ani.

Jennifer Aniston a făcut comentarii similare pentru The Hollywood Reporter, în luna decembrie 2021, precizând că „obișnuiam să iau totul foarte personal” în acea vreme.

Vorbind atunci despre speculațiile ce au apărut de-alungul timpului despre o posibilă sarcină, actrița a spus: „Nu ai nicio idee despre ce se întâmplă cu mine personal, medical, de ce nu pot… pot avea copii? Ei nu știau nimic și a fost foarte dureros”.

Aniston, despre știrile privind sarcina ei inexistentă

În anul 2016, Jennifer Aniston a scris un eseu pentru Huffington Post în care vorbea despre știrile privind o posibilă sarcină a ei la acea vreme.

„Iată ce spun despre acest subiect: suntem complete cu sau fără un bărbat, cu sau fără un copil. Putem decide pentru noi ce este frumos atunci când vine vorba de corpul nostru. Decizia este a noastră și doar a noastră”, spunea atunci celebra actriță.

„Hai să luăm acea decizie pentru noi și pentru tinerele din întreaga lume care ne iau drept exemplu. Hai să luăm această decizie în mod conștient, departe de zgomotul tabloidelor. Nu trebuie să fim măritate sau să avem copii pentru a ne simși complete. Putem să decidem cum arată al nostru „fericiți pentru totdeauna””, a scris Aniston.

Aceasta mai spunea în acea perioadă că s-a săturat să se vorbească tot timpul despre sarcina ei inexistentă.

„Da, poate voi deveni mamă într-o zi, și dacă se va întâmpla, vă voi anunța personal”, a subliniat actrița în 2016.

Sursă foto: Profimedia