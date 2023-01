Jenna Ortega, actrița din „Wednesday”, a făcut senzație cu tunsoarea „lup”. Cum a apărut pe covorul roșu / Foto

Jenna Ortega, actrița care a avut un succes răsunător cu rolul din serialul „Wednesday”, a luat pe toată lumea prin surprindere cu ținuta pe care a purtat-o pe covorul roșu al galei Globurile de Aur 2023, dar și cu tunsoarea „lup” pe care a adoptat-o.

Jenna Ortega, actrița în vârstă de 20 de ani care a devenit cunoscută în întreaga lume datorită rolului său din serialul „Wednesday”, s-a numărat printre vedetele care au furat toate privirile la cea de-a 80 ediție a Globurilor de Aur. Tânăra a afișat un look total diferit de cel al personajului care a consacrat-o, Wednesday Addams.

Ce ținută și coafură a ales Jenna Ortega pentru Globurile de Aur 2023

Actrița a renunțat la ținutele inspirate din serial și a pășit pe covorul roșu într-o rochie Gucci. Ținuta de culoare crem, vaporoasă în partea de jos, dar cu decupaje îndrăznețe în zona taliei și un decolteu generos, i-a pus în evidență silueta perfectă.

Jenna Ortega a optat și pentru un nou look care îi dă un aspect rebel, dar și o finețe sofisticată. Tunsoare în scări, părul castaniu, până la umeri, și bretonul încadrează perfect chipul actriței. Trăsăturile i-au fost accentuate și de machiajul glam, care i-a scos în evidență ochii negri.

Tunsoarea „wolf cut” sau tunsoarea lup a devenit extrem de populară pe rețelele de socializare anul trecut, când pe platforma Tik Tok au apărut mii de tutoriale pentru crearea acestei coafuri. Pentru că se potrivește oricărui tip de păr și a fost adoptată de mai multe staruri internaționale, acest tip de tunsoare își va păstra cu siguranță farmecul și popularitatea și în 2023, potrivit nylon.com.

Jenna Ortega, prima nominalizare la Globul de Aur

Actrița Jenna Ortega a primit prima sa nominalizare la Globul de Aur, la categoria „cea mai bună actriţă într-un serial comedie”, pentru rolul său din serialul „Wednesday”. Producția regizată de Tim Burton și filmată în România s-a bucurat de un succes răsunător după ce a fost lansat pe Netflix.

Ortega a povestit cum a început povestea care a făcut-o celebră: „Într-o zi, am primit un mail de la Tim Burton în care acesta îmi spunea că dorește să se întâlnească cu mine, să discutăm despre rolul lui Wednesday. Am fost destul de surprinsă, nu știam dacă el știa cine sunt eu. De fapt, eu am fost comparată cu Wednesday toată viața, așa că totul a fost cu atât mai ciudat. M-am simțit, în primă fază, ca și cum cineva mi-ar face o farsă”, a spus ea, potrivit Libertatea.

Cine este actrița Jenna Ortega, actrița din serialul Wednesday

Jenna Marie Ortega a devenit una dintre cele mai populare actrițe datorită rolului său, Wednesday Addams. De origine mexicană și portoricană, tânăra în vârstă de 20 de ani s-a născut pe 27 septembrie 2002 în Coachella Valley, Palm Desert, California, SUA. Aceasta provine dintr-o familie cu șase copii.

„Din moment ce tatăl meu nu vorbește spaniola, încercarea de a-i învăța pe mine și pe frații mei limba, când eram mici, era o luptă. Mama mea este bilingvă pentru că bunica ei o îngrijea des și o învăța spaniolă. Planul era ca ea să ne vorbească și ca tatăl meu să vorbească engleza, astfel încât să putem învăța ambele limbi”, a declarat actrița, potrivit sursei citate.

Jenna Ortega a început să joace pentru prima dată la vârsta de șase ani. În 2012 aceasta a fost distribuită în „Iron Man 3” și „Insidius: Chapter 2”. De asemenea, a jucat rolul lui Harley Diaz în serialul Disney Channel „Stuck in the Middle”. A mai apărut și în serialul „You” de pe Netflix, precum și în alte producții.

