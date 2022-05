Laurențiu Reghecampf (46 de ani) și iubita lui, Corina Caciuc (30 de ani), au devenit părinții unui fiu, Liam, pe 19 mai 2022. În mediul online, antrenorul a publicat primele fotografii cu partenera lui după naștere. Imaginile au fost surprinse în timpul unei plimbări în familie, la aproape două săptămâni de la venirea pe lume a lui Liam.

Iubita lui Laurențiu Reghecampf, Corina, prima imagine după naștere

Liam este un nume deosebit, cu origini irlandeze, care semnifică „războinic determinat/luptător aprig” sau „protector”. Laurențiu a publicat în mediul online o imagine alături de Corina și de fiul lor, în dreptul căreia a scris: „Mulțumim maternității, mulțumim doctorilor, asistentelor, ne-am simțit extraordinar și suntem foarte fericiți că Liam a avut parte de cele mai bune condiții”.

Cuplul a luat ulterior prânzul în oraș, unde s-a întâlnit cu prezentatorul TV Cătălin Măruță. „Bună, Corina! Cum e, mămico?”, a întrebat moderatorul. „Bună, bună! E foarte bine!”, a răspuns Corina.

Laurențiu încă este căsătorit cu Anamaria Prodan (49 de ani), de care și-a anunțat separarea în vara anului 2021. Antrenorul și impresara au împreună un fiu, Laurențiu Junior, în vârstă de 13 ani. Din prima căsnicie cu Mariana Pfeiffer, Laurențiu mai are un fiu, Luca, în vârstă de 21 de ani.

„Eu cred că am băgat divorțul cu o lună sau două înainte să rămână gravidă Corina. Nu a avut nicio legătură divorțul cu faptul că a rămas gravidă. Nu”, a declarat Laurențiu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Despre o viitoare căsătorie, Laurențiu a mai declarat: „Urmează, vedem. În momentul de față nu acest lucru este important. Important e Liam. Important e să îmi termin divorțul. Important e să se termine tot scandalul care este în momentul de față. Din toată povestea, cea mai șifonată a ieșit Corina”.

Laurențiu Reghecampf: „Sunt foarte fericit”

„Am cunoscut-o pe Corina la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Nici nu cred că este important și că interesează pe cineva exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se întâmplă de-acum încolo. Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”, declara Laurențiu Reghecampf în februarie 2022, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Corina este o fată foarte sinceră, enervant de sinceră, căpoasă, n-a ținut niciodată cont de faptul că sunt Reghecampf, n-a avut niciun fel de problemă să-și ia o plasă să plece (n.red.: cu el unde avea nevoie). Niciodată nu mi-a cerut, așa cum spune Anamaria, să divorțez. Nici în secunda asta nu-mi cere lucrul ăsta. Nu am avut niciodată discuții pe acest subiect. I-am spus că vreau să fie în afara acestui subiect, pentru că astea sunt lucrurile mele de rezolvat. Mi-am dorit foarte mult să nu fie implicați copiii”, a mai spus.

Foto: Instagram