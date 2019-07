Ilie Năstase amână nunta: „Cred că am făcut o greșeală”

Ilie Năstase, în vârstă de 73 de ani, susține că s-a grăbit cu afirmațiile și că nunta nu va avea loc în luna august, așa cum afirmase inițial, ci va fi amânată până, cel mai probabil, anul viitor: „Nu merg deloc bine pregătirile de nuntă. Cred că am făcut o greșeală că am anunțat în 17 august, cred că o să o punem poate la anul. Ea vrea să fie mireasă că nu a fost până acum. Eu am fost de vreo cinci ori. Eu spun că asta e ultima nuntă, tot ce am avut înainte rămân amintiri frumoase, unele mai puțin frumoase, pentru mine ultima persoană cu care ești contează”, – a explicat Ilie Năstase.

Ilie Năstase și Ioana Filimon s-au căsătorit civil în luna martie a acestui an. Ilie Năstase a fost însurat de patru ori. Dacă pe ultimele două soții le cunoaștem, Amalia Năstase și Brigitte Sfăt, de care a divorțat în toamna anului trecut, primele două soții ale tenismanului nu au fost românce. Este vorba Dominique Grazia, un manechin din Belgia alături de care a devenit tată întâia oară, și de Adelaide Alexandra King, o actriță americană împreună cu care a înfiat doi copii care au rămas în grija mamei. La rândul său, Ioana Filimon este și ea divorțată, însă nu se cunosc prea multe detalii despre viața sa, nefiind o persoană publică.

Sursă foto: Arhivă

