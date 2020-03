Idris Elba, testat pozitiv cu coronavirus

„În această dimineață am fost testat pozitiv pentru Covid-19. Mă simt bine, nu am niciun simptom până acum, dar sunt izolat de când am aflat că am fost expus la virus”, a afirmat Elba într-o postare pe Twitter.

Astfel, vedeta s-a alăturat unor nume de actori care au fost depistați cu #coronavirus, precum Tom Hanks, Rita Wilson, Kristofer Hivju din „Game of Thrones” și fosta Bond Girl, Olga Kurylenko.

Idris Elba a precizat că a fost testat vineri, după ce o persoană cu care a intrat în contact a fost testată pozitiv.

„Uitați, este un lucru serios”, a avertizat actorul britanic.

„Acum este timpul pentru o distanțare socială și să ne spălăm pe mâini”, a mai spus Elba, care apare în filmuleț alături de soția sa, Sabrina.

„Trăim într-o lume divizată acum – putem simți asta. Dar acum este timpul pentru solidaritate, este timpul să ne gândim unii la ceilalți”, a subliniat actorul.

