În luna martie a anului acesta, Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) vor deveni părinții unei fiice. Recent, în mediul online, prezentatoarea TV a dezvăluit că are emoții, dar și cum arată în ultimele zile dinainte de a naște.

Gina Pistol va deveni mamă în câteva săptămâni! Cum arată prezentatoarea TV?

„Și nu, nu mi-am injectat nimic în obraji și în buze. Pur și simplu rețin apă. Dacă beau doi, trei litri, rețin șase. Uitați și mâinile cum îmi sunt. Și picioarele sunt la fel. Asta ca să încetați cu mesajele: «Nu-ți mai injecta în buze și în obraji».

Pur și simplu rețin apă. Așa se întâmplă în sarcină, mai ales pe ultima sută de metri”, a mărturisit prezentatoarea TV în mediul online. Imagini recente cu Gina Pistol găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

VEZI GALERIA FOTO ( 15 )

Ulterior transmiterii acestui mesaj, aflată în mașină cu Smiley, Gina a mai glumit: „Momentul acela când te întreabă frumos: «Iubita, dar nu ai și alți pantaloni în afară de ăștia?». Ba am, dar mă strâng. Dar oricum îmi stă foarte bine cu hanoracul și tricoul tău și pe muzica ta. Lasă că revin eu la hăinuțele mele”.

Gina Pistol: „Mai este puțin și o voi ține pe fiică-mea în brațe”

„Am primit foarte multe mesaje de la voi [în care] mă întrebați dacă sunt bine. Vă mulțumesc mult. Nu știu, am avut așa o stare… nu știu ce a fost cu mine. Nu am avut chef de nimic. Am avut de făcut analize, mici cumpărături, pregătiri, de fapt, pentru că mai am puțin…

Nu săptămâna care vine, cealaltă mai este. Și abia acum încep să realizez ce mi se întâmplă. Asta după discuția avută cu anestezistul. Și mă apucă panica. Încep să mă gândesc dacă o să fiu o mamă bună, dacă o să am răbdare, dacă… dacă…

Dar cred că toate femeile au trecut prin așa ceva. Mai am puțin. Abia aștept. Mai este puțin și o voi ține pe fiică-mea în brațe”, a spus Gina pe Instagram. Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri”, mărturisea Gina anul trecut pentru Unica.

Foto: Instagram

Citește și:

Andrei Ștefănescu și Antonia, fosta soție, din nou împreună cu ocazia aniversării fiului lor

Cum au petrecut Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, Dragobetele?

Cristina Ich, dezvăluire emoționantă despre viața și mama ei: „Foarte puțină lume știe lucrul ăsta”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro