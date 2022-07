Un copac putred s-a prăbușit în Parcul Kiseleff din București, peste banca unde fiica lui Matteo, Mia (2 ani), se afla cu bona. Femeia a acționat în timp util, fugind cu Mia înainte de impact. Autoritățile au fost ulterior alertate.

Fiica lui Matteo, în pericol după ce un copac s-a prăbușit peste banca pe care se afla: „Am fost sunați de către bonă”

Elena Neagu, mama fetiței, a declarat la România TV: „Noi am fost sunați de către bonă. Ne-am îndreptat foarte repede către parc. Nu au fost rănite, ci foarte puțin zgâriate, însă au trăit o sperietură „frumoasă”. Pur și simplu s-a desprins acel copac, cu rădăcină cu tot, și a căzut peste banca pe care ele se jucau. Au apucat să alerge din zona respectivă. Au fost zgâriate și nu a fost o situație tocmai plăcută”.

„Când am ajuns în parc mă așteptam să fi căzut o creangă, nu mă așteptam la un copac cu totul. Mă gândesc că ar trebui luate măsuri astfel încât să poată fi prevenite astfel de situații. Aseară abia ne-am liniștit după șocul pe care l-am trăit. (…) Singurul lucru pe care ni-l dorim este să putem fi liniștiți în momentul în care ne trimitem copilul sau mergem cu el în parc. Să nu stăm stresați că se pot produce tragedii”, a continuat.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Articolul continuă după recomandări

„Fetița este la vârsta la care nu înțelege pericolele neapărat. S-a speriat pe moment, crezând că a făcut ea un rău de a căzut copacul respectiv. Este la vârsta la care nu percepe încă riscurile”, a încheiat Elena Neagu.

Matteo și Elena formează un cuplu din anul 2014. „Eu am ales să o țin departe de ochii lumii pentru că eu fac muzică. Eu nu sunt genul care să îmbin mondenul cu muzică. Dacă mă afișez cu ea, o să mă știe toată lumea la cât de frumoasă este. Iubesc totul la ea și mă simt cel mai norocos bărbat”, spunea Matteo în 2019. Fiica lor s-a născut în ianuarie 2020.

Cum a reacționat Matteo când a aflat că va fi tată?

„Ținând cont că avem o relație de aproape șase ani, nu a fost tocmai o surpriză [sarcina], dar nici ceva neapărat planificat. L-am anunțat trimițându-i pe WhatsApp testul de sarcină. Nu am avut răbdare să mă gândesc la o variantă mai creativă pentru a-l anunța”, povestea Elena în 2019.

„Îți spun sincer că am avut un mare blank. Pentru câteva minute nu știam la ce mă uit, dar, după ce am realizat, nu înțelegeam dacă două linii sunt de bine sau de rău sau de nimic. Am sunat-o și am întrebat-o ce mi-a dat pe WhatsApp, ca să fiu sigur că am înțeles bine. Îți închipui cât de ciudat am părut atunci la telefon, da? Haos și emoții”, a adăugat solistul.

Foto: Instagram; Captură YouTube România TV