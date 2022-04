Liviu Vârciu (41 de ani) are trei copii. Actorul are o fiică, Carmina, în vârstă de 19 ani, dintr-o fostă relație. Din actuala relație cu Anda Călin (32 de ani), Liviu mai are o fiică și un fiu, Anastasia Maria (4 ani) și, respectiv, Liviu Matei (1 an și jumătate).

Fiica lui Liviu Vârciu, schimbare drastică de look. Cum arată Carmina acum

Recent, Carmina a optat pentru o schimbare majoră de look. „De multă vreme simțeam nevoia de o schimbare majoră. Mi-a fost greu, recunosc, dar haistylistul și noul capitol care va începe în viața mea m-au făcut mai curajoasă pentru a face acest pas. Mulțumesc din suflet! Mă simt uimitor. Te provoc și pe tine să faci o schimbare în viața ta. O să vezi ca îți va fi mult mai bine”, a scris Carmina în mediul online.

Carmina este în prezent studentă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, în cadrul Universității din București.

În octombrie 2021, pentru Playtech, mama Carminei, Ami Teiceanu (40 de ani), a vorbit despre relația dintre ea și Liviu, dar și dintre Carmina și frații săi mai mici. „Are o relație bună. I-am spus întotdeauna că sunt frățiorii ei, că nu au nicio vină și că trebuie să îi iubească și să se comporte frumos cu ei. La început nu a fost foarte încântată, dar acum este ok”, a declarat Ami Teiceanu.

Despre relația dintre ea și Liviu, Ami a mai spus pentru aceeași sursă: „Nu am avut nicio treabă cu el, nici el cu mine. Îi doresc să fie fericit cu familia lui. Nu are rost să purtăm dușmănie, avem un copil, e mare. Nu am mai avut certuri, fiecare cu treaba lui”.

„Viața mea de adolescentă este una minunată și nu consider că e neobișnuită față de viața altor adolescenți. Cât despre carieră, mie de mică mi-a plăcut teatrul. Dar, pe parcursul anilor, mi-am dat seama că sunt mai îndrăgostită de film și de uimitoarele tehnici prin care se face un film bun. După liceu îmi doresc să urmez o facultate de actorie în Barcelona, unde mă voi muta împreună cu mama”, spunea Carmina în toamna anului 2019, pentru VIVA!.

Din cauza pandemiei însă, adolescenta a fost nevoită să-și schimbe opțiunile. Carmina împărtășește și pasiunea lui Liviu pentru muzică, mama ei declarând tot pentru VIVA!: „Ia și lecții de canto și sunt mândră de ea, deoarece am înțeles că are o voce bună, puternică, și sunt sigură că o vom auzi cântând într-o bună zi”.

Foto: Instagram