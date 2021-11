Liviu Vârciu (40 de ani) a avut COVID-19 în decembrie 2020. Ulterior, după ce s-a vindecat, Liviu a spus pentru Impact cât de greu s-a recuperat. „Această boală m-a distrus pe interior, nu glumă. Am avut o formă mai ușoară de COVID-19, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum”, a spus atunci.

Liviu Vârciu, probleme de sănătate: „Mă simt rău, n-am forță”

„Am avut și am anticorpi, de-asta aștept să-mi fac vaccin”, a declarat actorul recent, în emisiunea „Xtra Night Show”. „N-am avut o formă gravă, m-a durut capul un pic, mi-am pierdut mirosul și gustul. Am stat liniștit. O singură zi am avut temperatură”, a continuat.

„După două săptămâni, mi-am refăcut analizeze. Zici că era altă persoană. Toate triple, toate pe roșu, bruiaj. Fără șpriț, fără nimic, cu odihnă, pentru că eram bolnav. Aveam 99 saturația de oxigen înainte. După COVID-19 nu mai urcă mai sus de 96. Am 94, 95, 96. Mi-am făcut și CT și am niște punctulețe pe plămâni. Cică se vindecă”, a mai povestit.

Liviu se testează periodic și știe că nu are COVID-19, însă spune că nu se simte bine în prezent. „Nu am forță deloc. Nu am COVID-19, m-am testat. Mă simt rău, n-am forță. Mă simt slăbit. Vreau să iau o pauză așa, să mă mai odihnesc și să îmi revin”, a încheiat prezentatorul TV.

La sfârșitul lunii octombrie, actorul și-a îngrijorat urmăritorii după ce s-a filmat în timp ce un medic îi lua tensiunea. Atunci, Liviu nu a oferit detalii referitoarea la ceea ce l-a determinat să sune Ambulanța. „A prins vulpea rană. Gluma-i glumă, dar nu-i glumă. Cum e?”, spune Liviu Vârciu în timpul filmării. „Tensiunea e bună! E 10 cu 7”, spune apoi medicul de pe Ambulanță.

Liviu și partenera lui de viață, Anda Călin (28 de ani), au împreună doi copii, o fiică și un fiu, Anastasia Maria (3 ani și jumătate) și Liviu Matei (1 an). Artistul mai are o fiică în vârstă de 19 ani, Carmina, dintr-o fostă relație. În septembrie 2021, Anda a spus ce fel de nuntă își doresc ea și Liviu. „Dacă va fi, pentru că deja nu mai punem noi accent pe așa ceva, va fi doar cu noi doi și, eventual, martorii, un preot și un fotograf. Atât”, a mai declarat Anda, potrivit Spynews.

În mediul online, Anda a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și prezentatorul TV. „M-am cunoscut cu Liviu într-un restaurant. Primul pas l-a făcut Liviu și chiar a insistat. Mi-a scris câteva luni și primul lucru pe care mi l-a spus a fost că speră că merită așteptarea”, a scris Anda Călin pe Instagram.

„Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost «ce faci nevastă în oraș?». Și i-am spus că «am venit să fiu cu ochii pe el». Și el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Și i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea”, a mai povestit Anda Călin recent.

