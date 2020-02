Exclusiv! Alina Ceușan a vrut să renunțe la social media. Care este motivul dureros

Alina Ceușan ne-a dezvăluit, în exclusivitate, în interviul acordat în numărul de martie al Revistei Unica, care a fost cel mai greu moment cu care s-a confruntat de când a devenit o celebritate în mediul online. Diva glam din social media recunoaște că i-a fost atât de greu încât și-a dorit să renunțe pentru totdeauna la faima adusă de lumea virtuală, însă ceva a determinat-o să-și mai dea o șansă și astfel să-și redescopere puterea personală:

„Am avut și perioade mai puțin bune, nu știu dacă să dau musai vina pe social media, lucrurile vin și trec, sunt zile bune în viață, momente extraordinare în care vrei să sari în sus de fericire, momente absolut banale, prin care trebuie să treci zi de zi și momente foarte proaste prin care, de asemenea, trebuie să treci în viața asta.

Cred că toate momentele mele de low au fost legate și de ceva personal, dincolo de social media. Exista multă „perfecțiune” în social media, dar până la urmă câteodată asta e inspirația și cumva asta căutam să vedem: ceva frumos, ceva amuzant.

Am suferit enorm când a murit bunica mea și atunci am simțit că nimic din ceea ce fac nu mai are sens – un lucru care ni se întamplă tuturor, orice am face în preajma acestor evenimente nefericite. Am simțit nevoia să mă descarc tot prin scris și am împărtașit atunci și părțile mai puțin frumoase ale vieții cu cititorii mei. Primesc comentarii pe acel articol aproape în fiecare zi de la persoane aflate în situații similare…” – ne-a dezvăluit Alina Ceușan.

